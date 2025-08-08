Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:16

Опасная уборка: одно средство способно разрушить пластик и металл техники

Химик предупредил об опасности хлора и абразивов для холодильников

Неправильно подобранное чистящее средство может не только повредить поверхности холодильника, но и сократить срок его службы. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал "Ленте.ру", на что обращать внимание при покупке.

Оптимальный состав

"Оптимальными считаются составы на основе органических кислот, таких как лимонная или молочная. Эти компоненты эффективно удаляют загрязнения, включая жировые отложения и известковые налёты, не повреждая пластиковые, резиновые или металлические элементы прибора", — пояснил специалист.

Чего стоит избегать

Хлор и его производные
Несмотря на дезинфицирующие свойства, они разрушают пластиковые поверхности, меняют их цвет, снижают прочность и провоцируют коррозию металла.
Абразивные порошки и гели
Мелкие царапины, которые они оставляют, становятся местом скопления бактерий и пищевых остатков.
Спиртосодержащие составы
Пересушивают уплотнительные резинки, вызывая их растрескивание и потерю герметичности.
Средства с высоким содержанием щелочей
Могут разрушать пластик и оставлять разводы.

Дополнительные рекомендации
Перед первым использованием любого средства сделайте тест на незаметном участке.
Особую осторожность проявляйте, если холодильник имеет антибактериальное покрытие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом сегодня в 8:41

Стиль или надёжность: мой опыт двух мойк — и дилемма столешницы

Когда-то я жил с накладной мойкой и не думал о каплях. Теперь у меня врезная, стильная — и каждый день я проверяю, не вздулась ли столешница.

Читать полностью » Что случилось с моей столешницей через год — и почему я жалею сегодня в 7:38

Идеальная столешница не существует: я проверил 4 материала

ДСП, пластик, искусственный камень, кварц — я перепробовал всё и готов рассказать, какая столешница выдержала мою кухню. Без рекламы, только реальность.

Читать полностью » Кварцвинил не везде герой: где он не прижился в моей квартире сегодня в 6:35

Кварцвинил подвёл: ошибки интерьера на личном опыте

Кварцвинил кажется универсальным решением — но я проверил это на себе. Где он ведёт себя отлично, а где начинает разрушать интерьер — мой опыт.

Читать полностью » Крышка есть, а фартук горит: что не выдерживает кухня с газом сегодня в 5:32

МДФ и кварцвинил против огня: кто сдастся первым у газовой плиты

Я был уверен, что крышка газовой плиты спасёт мой МДФ-фартук от жара. Но уже через месяц появились пузыри. Мой опыт, который стоит прочитать до ремонта.

Читать полностью » Вред сушки белья на батарее: опасности для здоровья и повышения расходов на отопление сегодня в 4:39

Советы по сушки белья: как избежать проблем с батареей и сохранить здоровье

Почему сушка белья на батарее может навредить вам и вещам? Узнайте, как правильно сушить одежду и избежать распространенных ошибок, влияющих на здоровье и комфорт.

Читать полностью » 5 простых способов избавиться от ржавчины на ножах с помощью доступных средств сегодня в 3:34

Не выбрасывайте ржавый нож! Как вернуть ему первозданный вид с помощью подручных средств

Как вернуть ножам прежний вид? Узнайте, как избавиться от ржавчины с помощью простых домашних средств и продлить срок службы ваших кухонных инструментов.

Читать полностью » Как правильно хранить одежду: советы по уходу, чтобы вещи не теряли форму сегодня в 2:27

Эти плечики портят форму любимой рубашки — выбросил все и заменил на другие: глаз радуется

Как сохранить любимые вещи в идеальном состоянии? Узнайте, какие ошибки при хранении одежды приводят к её быстрому износу, и как продлить её жизнь.

Читать полностью » Уютный дом с использованием старого матраса: идеи для лежанки, пуфа и других аксессуаров сегодня в 1:24

Как из старого матраса сделать полезные и красивые предметы для интерьера

Узнайте, как из старого матраса сделать полезные и стильные вещи для дома: от лежанок для питомцев до декоративных панно.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Новый метод анализа грудного молока выявляет дефициты витаминов и жирных кислот
Спорт и фитнес

Диастаз прямых мышц живота после родов: признаки и методы диагностики по данным физиотерапевтов
Садоводство

Садоводы Бурятии рассказали, какие растения сажать на многоуровневых клумбах
Авто и мото

Skoda Fabia второго поколения названа одной из самых надёжных машин до 700 тысяч рублей
Наука и технологии

Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева
Авто и мото

BYD представит гибридный минивэн Xia PRO с запасом хода 160 км и лидаром
Культура и шоу-бизнес

Новый фильм о бароне Мюнхгаузене выйдет в России в 2027 году
Красота и здоровье

По следам моды: как выбрать идеальную обувь на осень 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru