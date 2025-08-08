Опасная уборка: одно средство способно разрушить пластик и металл техники
Неправильно подобранное чистящее средство может не только повредить поверхности холодильника, но и сократить срок его службы. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал "Ленте.ру", на что обращать внимание при покупке.
Оптимальный состав
"Оптимальными считаются составы на основе органических кислот, таких как лимонная или молочная. Эти компоненты эффективно удаляют загрязнения, включая жировые отложения и известковые налёты, не повреждая пластиковые, резиновые или металлические элементы прибора", — пояснил специалист.
Чего стоит избегать
Хлор и его производные
Несмотря на дезинфицирующие свойства, они разрушают пластиковые поверхности, меняют их цвет, снижают прочность и провоцируют коррозию металла.
Абразивные порошки и гели
Мелкие царапины, которые они оставляют, становятся местом скопления бактерий и пищевых остатков.
Спиртосодержащие составы
Пересушивают уплотнительные резинки, вызывая их растрескивание и потерю герметичности.
Средства с высоким содержанием щелочей
Могут разрушать пластик и оставлять разводы.
Дополнительные рекомендации
Перед первым использованием любого средства сделайте тест на незаметном участке.
Особую осторожность проявляйте, если холодильник имеет антибактериальное покрытие.
