Очереди исчезли, но бензин подорожал: Приморье расплатилось рублём за выход из топливного кризиса

Приморский край постепенно выходит из топливного кризиса, который летом заставил автомобилистов часами простаивать в очередях на заправках. Сегодня бензин и дизель доступны почти на всех АЗС, однако за стабилизацию пришлось заплатить: стоимость топлива ощутимо выросла.

С начала августа цены поднялись в среднем на 5-13 % в зависимости от марки топлива и сети заправок. Причём динамика оказалась неравномерной: где-то рост ограничился долями процента, а где-то скачок составил несколько рублей за литр.

Ценовая картина во Владивостоке

По данным мониторинга NewsVl, средний рост составил:

АИ-92 — +6,12 %

АИ-95 — +5 %

АИ-98 — +3,17 %

Дизельное топливо и АИ-100 практически не изменились в цене, подорожав только на отдельных АЗС.

Сравнение: рост цен по сетям

Сеть / марка АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ "Октант" +7,6 руб. (+11,17 %) рост - стаб. "Уссури" +9 руб. (+12,8 %) рост - стаб. "ННК-Приморнефтепродукт" +0,6-0,7 % (разброс по АЗС) +рост - стаб. "Бензо" +2-6 руб. - - стаб. "Восток-Ойл" +2-6 руб. - - стаб. RS-Нефть, "МОРЕ" +2-6 руб. - - стаб.

Символ "-" означает отсутствие значимых изменений.

Нестабильность цен

Особенно выделяются заправки ННК: на Рудневском мосту цены остались стабильными, тогда как на Волгоградской рост составил 0,6-0,7 %. Аналогичная ситуация наблюдается у бывшей "Роснефти", также входящей в структуру ННК.

Лидерами по подорожанию стали "Октант" и "Уссури", где цена АИ-92 поднялась на 7,6-9 рублей за литр.

Советы шаг за шагом: как сэкономить

Сравнивайте цены на разных заправках в своём районе. Используйте карты лояльности и кэшбэк-программы. Заправляйтесь в "спокойные" дни — ближе к выходным стоимость иногда выше. Следите за новостями: при очередном кризисе цены могут резко скакнуть. Для коротких поездок используйте общественный транспорт или каршеринг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : заправляться только на привычной АЗС.

Последствие : переплата до 10 %.

Альтернатива : мониторинг цен по городу.

Ошибка : игнорировать акции и бонусные программы.

Последствие : упущенная выгода.

Альтернатива : использовать карты постоянного клиента.

Ошибка: закупать топливо впрок в канистрах.

Последствие: риск пожара и порчи бензина.

Альтернатива: заправка по мере необходимости.

А что если кризис повторится?

Если топливные перебои вернутся, водителей вновь ждут очереди и резкий скачок цен. Поэтому эксперты советуют иметь резервный план: рассматривать альтернативы вроде электромобилей, гибридов или общественного транспорта.

Плюсы и минусы стабилизации

Плюсы Минусы Доступность топлива на АЗС Рост цен на 5-13 % Сокращение очередей Разброс стоимости между сетями Стабильность дизельного топлива Удорожание массовых марок (АИ-92, АИ-95)

FAQ

Почему цены выросли после кризиса?

Из-за дефицита летом и корректировки поставок. Сети АЗС заложили новые риски в стоимость.

Где дешевле заправляться во Владивостоке?

По данным мониторинга, "Бензо", "Восток-Ойл" и малые сети показали наименьший рост.

Сильно ли подорожает топливо к зиме?

Прогнозы осторожные: резких скачков не ожидается, но повышение на 1-3 % возможно.

Мифы и правда

Миф : дизель всегда дорожает быстрее бензина.

Правда : в Приморье дизель сохранил стабильность.

Миф : все сети повышают цены одинаково.

Правда : разброс составил от 0,6 % до 12,8 %.

Миф: кризис закончен навсегда.

Правда: топливный рынок остаётся уязвимым к сбоям поставок.

Исторический контекст

В 1990-е годы топливные кризисы были обычным явлением в регионах России.

В 2018 году резкий рост цен на бензин вызвал массовое недовольство и акции протеста.

Лето 2025 года вошло в историю как период серьёзных перебоев в Приморье, когда на АЗС выстраивались километровые очереди.

Три интересных факта