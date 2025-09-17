Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вечерняя заправка в Москве
Вечерняя заправка в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:32

Очереди исчезли, но бензин подорожал: Приморье расплатилось рублём за выход из топливного кризиса

Приморский край выходит из топливного кризиса: очередей нет, но цены на бензин выросли

Приморский край постепенно выходит из топливного кризиса, который летом заставил автомобилистов часами простаивать в очередях на заправках. Сегодня бензин и дизель доступны почти на всех АЗС, однако за стабилизацию пришлось заплатить: стоимость топлива ощутимо выросла.

С начала августа цены поднялись в среднем на 5-13 % в зависимости от марки топлива и сети заправок. Причём динамика оказалась неравномерной: где-то рост ограничился долями процента, а где-то скачок составил несколько рублей за литр.

Ценовая картина во Владивостоке

По данным мониторинга NewsVl, средний рост составил:

  • АИ-92 — +6,12 %
  • АИ-95 — +5 %
  • АИ-98 — +3,17 %

Дизельное топливо и АИ-100 практически не изменились в цене, подорожав только на отдельных АЗС.

Сравнение: рост цен по сетям

Сеть / марка АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ
"Октант" +7,6 руб. (+11,17 %) рост - стаб.
"Уссури" +9 руб. (+12,8 %) рост - стаб.
"ННК-Приморнефтепродукт" +0,6-0,7 % (разброс по АЗС) +рост - стаб.
"Бензо" +2-6 руб. - - стаб.
"Восток-Ойл" +2-6 руб. - - стаб.
RS-Нефть, "МОРЕ" +2-6 руб. - - стаб.

Символ "-" означает отсутствие значимых изменений.

Нестабильность цен

Особенно выделяются заправки ННК: на Рудневском мосту цены остались стабильными, тогда как на Волгоградской рост составил 0,6-0,7 %. Аналогичная ситуация наблюдается у бывшей "Роснефти", также входящей в структуру ННК.

Лидерами по подорожанию стали "Октант" и "Уссури", где цена АИ-92 поднялась на 7,6-9 рублей за литр.

Советы шаг за шагом: как сэкономить

  1. Сравнивайте цены на разных заправках в своём районе.
  2. Используйте карты лояльности и кэшбэк-программы.
  3. Заправляйтесь в "спокойные" дни — ближе к выходным стоимость иногда выше.
  4. Следите за новостями: при очередном кризисе цены могут резко скакнуть.
  5. Для коротких поездок используйте общественный транспорт или каршеринг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заправляться только на привычной АЗС.
    Последствие: переплата до 10 %.
    Альтернатива: мониторинг цен по городу.

  • Ошибка: игнорировать акции и бонусные программы.
    Последствие: упущенная выгода.
    Альтернатива: использовать карты постоянного клиента.

  • Ошибка: закупать топливо впрок в канистрах.
    Последствие: риск пожара и порчи бензина.
    Альтернатива: заправка по мере необходимости.

А что если кризис повторится?

Если топливные перебои вернутся, водителей вновь ждут очереди и резкий скачок цен. Поэтому эксперты советуют иметь резервный план: рассматривать альтернативы вроде электромобилей, гибридов или общественного транспорта.

Плюсы и минусы стабилизации

Плюсы Минусы
Доступность топлива на АЗС Рост цен на 5-13 %
Сокращение очередей Разброс стоимости между сетями
Стабильность дизельного топлива Удорожание массовых марок (АИ-92, АИ-95)

FAQ

Почему цены выросли после кризиса?
Из-за дефицита летом и корректировки поставок. Сети АЗС заложили новые риски в стоимость.

Где дешевле заправляться во Владивостоке?
По данным мониторинга, "Бензо", "Восток-Ойл" и малые сети показали наименьший рост.

Сильно ли подорожает топливо к зиме?
Прогнозы осторожные: резких скачков не ожидается, но повышение на 1-3 % возможно.

Мифы и правда

  • Миф: дизель всегда дорожает быстрее бензина.
    Правда: в Приморье дизель сохранил стабильность.

  • Миф: все сети повышают цены одинаково.
    Правда: разброс составил от 0,6 % до 12,8 %.

  • Миф: кризис закончен навсегда.
    Правда: топливный рынок остаётся уязвимым к сбоям поставок.

Исторический контекст

  • В 1990-е годы топливные кризисы были обычным явлением в регионах России.
  • В 2018 году резкий рост цен на бензин вызвал массовое недовольство и акции протеста.
  • Лето 2025 года вошло в историю как период серьёзных перебоев в Приморье, когда на АЗС выстраивались километровые очереди.

Три интересных факта

  1. В России бензин дорожает не только из-за нефти, но и из-за налоговой нагрузки: акцизы составляют до 70 % цены.
  2. Владивосток — один из городов с самой высокой стоимостью топлива в ДФО.
  3. В Японии литр бензина стоит дороже, чем в России, но у японцев популярны гибриды, что снижает расходы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Владивостоке мужчина убил бывшую жену после её жалоб в полицию — прокуратура 15.09.2025 в 22:26

Десять ножевых вместо защиты: как молчание полиции закончилось кровью

Во Владивостоке прокуратура проверяет полицию: женщина неоднократно жаловалась на мужа, но её обращения игнорировали — пока не случилась трагедия.

Читать полностью » Камчатские выборы губернатора: явка превысила 44% при сейсмической активности 14.09.2025 в 15:56

Выборы на дрожащей земле: как Камчатка побила прогнозы политологов

На фоне землетрясения Камчатка демонстрирует рекордную явку на выборах губернатора: явка превысила показатели 2021 года. Эксперты раскрывают, как сейсмическая активность повлияла на работу избирательных комиссий и политическую активность жителей.

Читать полностью » Комсомольск-на-Амуре удивит: новый бизнес-центр с причалом и вертолетной площадкой 14.09.2025 в 13:56

Вертолетная площадка и баня: для кого строят Деловой центр в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре за миллиард рублей построят комплекс с гостиницей, бизнес-центром и вертолетной площадкой. Узнайте, кому это выгодно и какие перспективы у проекта.

Читать полностью » Афтершоки после землетрясения магнитудой 7,4 у Камчатки могут продолжаться более двух лет — ФИЦ ЕГС РАН 14.09.2025 в 11:56

Дом дрожит, земля не отдыхает: что происходит после камчатского землетрясения

Ученые предупреждают: серия афтершоков на Камчатке после мощного землетрясения может продолжаться более двух лет, а сила подземных толчков будет постепенно снижаться.

Читать полностью » 99-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах губернатора ЕАО 14.09.2025 в 9:56

Секрет долголетия от Михаила Золотых: два простых шага, которые взорвали избирательный участок

99-летний ветеран Михаил Золотых лично проголосовал на выборах губернатора Еврейской АО, показав пример гражданской ответственности. При явке 69,07% регион демонстрирует высокую вовлечённость, а история ветерана стала символом связи поколений.

Читать полностью » Какие автомобили быстрее всего продавались в августе в России — данные Авто.ру бизнес 14.09.2025 в 7:56

Подержанные машины в России стали продаваться в два раза быстрее, чем пять лет назад

В августе на вторичном рынке России быстрее всего продавались доступные отечественные модели и неожиданно — Skoda Rapid, ставший рекордсменом по скорости сделки.

Читать полностью » Автостат назвал главные мифы о китайских авто — 37% указали на качество кузова 12.09.2025 в 14:50

Секрет китайских машин, о котором молчат дилеры: почему 37% водителей не доверяют кузовам

48,3% россиян считают цены на китайские авто завышенными, 37% – критикуют качество кузова. Исследование Автостата выявило главные стереотипы.

Читать полностью » Во Владивостоке очевидцы сняли на видео, как полоз уполз под припаркованный автомобиль 12.09.2025 в 13:13

Змея под капотом: как холодная осень превращает машины в приюты

Во Владивостоке длинный полоз залез в кузов припаркованного автомобиля, спасаясь от похолодания. Очевидцы сняли на видео, как змея скрылась под машиной.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Константин Спахов: уникальная магнитная буря исключила фактор самовнушения
Питомцы

Заводчики отметили необходимость просторного лотка для крупных мейн-кунов
Дом

Инженеры указывают на износ подшипников и амортизаторов из-за перегрузки
Авто и мото

Nissan Pathfinder III, X-Trail III и Teana теряют ликвидность из-за дорогих поломок — автоэксперт Ковалев
Авто и мото

Европейское качество против китайского: Octavia Pro вернулась на российский рынок
Авто и мото

ГИБДД разъяснила последствия для водителей с отметкой «АТ» в правах
Наука

Химик Гарри Кувер случайно открыл суперклей при разработке оптических материалов
Культура и шоу-бизнес

Кинокомпания "Марс Медиа" анонсировала биографический фильм и сериал о Менделееве
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet