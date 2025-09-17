Очереди исчезли, но бензин подорожал: Приморье расплатилось рублём за выход из топливного кризиса
Приморский край постепенно выходит из топливного кризиса, который летом заставил автомобилистов часами простаивать в очередях на заправках. Сегодня бензин и дизель доступны почти на всех АЗС, однако за стабилизацию пришлось заплатить: стоимость топлива ощутимо выросла.
С начала августа цены поднялись в среднем на 5-13 % в зависимости от марки топлива и сети заправок. Причём динамика оказалась неравномерной: где-то рост ограничился долями процента, а где-то скачок составил несколько рублей за литр.
Ценовая картина во Владивостоке
По данным мониторинга NewsVl, средний рост составил:
- АИ-92 — +6,12 %
- АИ-95 — +5 %
- АИ-98 — +3,17 %
Дизельное топливо и АИ-100 практически не изменились в цене, подорожав только на отдельных АЗС.
Сравнение: рост цен по сетям
|Сеть / марка
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-98
|ДТ
|"Октант"
|+7,6 руб. (+11,17 %)
|рост
|-
|стаб.
|"Уссури"
|+9 руб. (+12,8 %)
|рост
|-
|стаб.
|"ННК-Приморнефтепродукт"
|+0,6-0,7 % (разброс по АЗС)
|+рост
|-
|стаб.
|"Бензо"
|+2-6 руб.
|-
|-
|стаб.
|"Восток-Ойл"
|+2-6 руб.
|-
|-
|стаб.
|RS-Нефть, "МОРЕ"
|+2-6 руб.
|-
|-
|стаб.
Символ "-" означает отсутствие значимых изменений.
Нестабильность цен
Особенно выделяются заправки ННК: на Рудневском мосту цены остались стабильными, тогда как на Волгоградской рост составил 0,6-0,7 %. Аналогичная ситуация наблюдается у бывшей "Роснефти", также входящей в структуру ННК.
Лидерами по подорожанию стали "Октант" и "Уссури", где цена АИ-92 поднялась на 7,6-9 рублей за литр.
Советы шаг за шагом: как сэкономить
- Сравнивайте цены на разных заправках в своём районе.
- Используйте карты лояльности и кэшбэк-программы.
- Заправляйтесь в "спокойные" дни — ближе к выходным стоимость иногда выше.
- Следите за новостями: при очередном кризисе цены могут резко скакнуть.
- Для коротких поездок используйте общественный транспорт или каршеринг.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: заправляться только на привычной АЗС.
Последствие: переплата до 10 %.
Альтернатива: мониторинг цен по городу.
-
Ошибка: игнорировать акции и бонусные программы.
Последствие: упущенная выгода.
Альтернатива: использовать карты постоянного клиента.
-
Ошибка: закупать топливо впрок в канистрах.
Последствие: риск пожара и порчи бензина.
Альтернатива: заправка по мере необходимости.
А что если кризис повторится?
Если топливные перебои вернутся, водителей вновь ждут очереди и резкий скачок цен. Поэтому эксперты советуют иметь резервный план: рассматривать альтернативы вроде электромобилей, гибридов или общественного транспорта.
Плюсы и минусы стабилизации
|Плюсы
|Минусы
|Доступность топлива на АЗС
|Рост цен на 5-13 %
|Сокращение очередей
|Разброс стоимости между сетями
|Стабильность дизельного топлива
|Удорожание массовых марок (АИ-92, АИ-95)
FAQ
Почему цены выросли после кризиса?
Из-за дефицита летом и корректировки поставок. Сети АЗС заложили новые риски в стоимость.
Где дешевле заправляться во Владивостоке?
По данным мониторинга, "Бензо", "Восток-Ойл" и малые сети показали наименьший рост.
Сильно ли подорожает топливо к зиме?
Прогнозы осторожные: резких скачков не ожидается, но повышение на 1-3 % возможно.
Мифы и правда
-
Миф: дизель всегда дорожает быстрее бензина.
Правда: в Приморье дизель сохранил стабильность.
-
Миф: все сети повышают цены одинаково.
Правда: разброс составил от 0,6 % до 12,8 %.
-
Миф: кризис закончен навсегда.
Правда: топливный рынок остаётся уязвимым к сбоям поставок.
Исторический контекст
- В 1990-е годы топливные кризисы были обычным явлением в регионах России.
- В 2018 году резкий рост цен на бензин вызвал массовое недовольство и акции протеста.
- Лето 2025 года вошло в историю как период серьёзных перебоев в Приморье, когда на АЗС выстраивались километровые очереди.
Три интересных факта
- В России бензин дорожает не только из-за нефти, но и из-за налоговой нагрузки: акцизы составляют до 70 % цены.
- Владивосток — один из городов с самой высокой стоимостью топлива в ДФО.
- В Японии литр бензина стоит дороже, чем в России, но у японцев популярны гибриды, что снижает расходы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru