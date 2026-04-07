Современный школьный класс без текста
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:29

Минус балл за списывание: что будет считаться допустимым поведением в школе

Оценка за поведение может стать инструментом воспитания и не приведет к давлению на учеников, считает первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. О том, что будет означать допустимое и недопустимое поведение учеников, он рассказал NewsInfo.

Ранее издание Радио РБК сообщило, что по итогам эксперимента трехуровневая оценка поведения учеников была признана наиболее успешной. Поведение ученика может быть оценено как образцовое, допустимое или недопустимое.

Введение оценок за поведение не стоит воспринимать как угрозу или инструмент давления на школьников, отметил эксперт. По его мнению, ключевая роль в оценке должна принадлежать классному руководителю, а прозрачность обеспечат родительские собрания, где можно обсудить спорные ситуации.

"На родительском собрании, в присутствии всех родителей есть возможность спросить: Почему та или иная оценка за поведение поставлена? Учитель в любом случае будет объяснять", — отметил Пожигайло.

Он добавил, что система оценок за поведение требует времени на апробацию и не исключает корректировок, однако уже сейчас может повысить статус учителя и дисциплину в классе.

"Может быть сознательно надо дать учителю это право, ставить оценку за поведение. Это важное серьезное право. Особенно будет учитываться при поступлении дальше в ВУЗ, например. Поэтому я бы сейчас не обращал внимания на детали, дал возможность годик, может быть, этому эксперименту побыть," — отметил Пожигайло.

Эксперт также пояснил, что в критерии допустимого поведения могут входить незначительные нарушения дисциплины, такие как разговоры на уроке или списывание, тогда как агрессия и хамство должны оцениваться максимально строго. Он подчеркнул, что новая система способна повлиять на будущее ученика, но не в негативном ключе.

По его словам, такая оценка, наоборот, даст школьникам дополнительный стимул к развитию и поможет сформировать ответственное отношение к учебе и окружающим.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

