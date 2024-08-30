Содержание трития в воде после сбросов с АЭС "Фукусима-1" не представляет опасности для окружающей среды

Исследования подтверждают: уровень трития в водах вокруг "Фукусимы-1" не представляет угрозы.

В рамках масштабной экспедиции, проведенной учеными Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН, была проведена оценка радиоэкологического состояния морских акваторий Дальнего Востока, включая район к востоку от Японии. Результаты исследований показали, что содержание трития в морской воде не превышает естественного фона.

В ходе экспедиции, которая проходила на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" в июне-июле 2024 года, были отобраны пробы воды в Японском и Охотском морях, а также в акватории Тихого океана. Исследования включали взятие проб с поверхности и с различных глубин, что позволило получить полную картину распределения трития в исследуемом регионе.

Первоначальные анализы показали повышенное содержание трития в некоторых пробах, однако после детального анализа было установлено, что концентрации близки к естественному фону. Ученые подчеркивают, что в общей сложности было собрано и подготовлено к анализу более 120 тонн морской воды.

Помимо трития, исследователи планируют оценить содержание и других радиоизотопов, таких как цезий, стронций, бериллий, радий, свинец. В рамках экспедиции также были взяты пробы планктона и морской биоты.

Важно отметить, что результаты исследования свидетельствуют о том, что сбросы трития с АЭС "Фукусима-1" не создают угрозы для морской среды в районе Южных Курильских островов. Это подтверждает безопасность морских акваторий в данном регионе.

История: В марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, связанная с разрушением систем энергоснабжения и охлаждения. Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах и выбросам радиации в атмосферу. В результате аварии были заражены обширные территории, а около 165 тыс. человек были эвакуированы. Ликвидационные работы на АЭС продолжаются, и на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.

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