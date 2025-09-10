Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:14

Землетрясения, которые перекраивают мир: Атлантика на грани смыкания — и это касается каждого

Океаническая литосфера Атлантики подвергается деламинации, приводящей к землетрясениям

Представьте: мощные землетрясения, разрушившие Лиссабон в 1755 году, и загадочное событие 1969-го под спокойным океанским дном. Что их вызвало? Новое исследование раскрывает удивительный процесс, который может перевернуть наше понимание Земли и даже предсказать будущее Атлантического океана.

Открытие, меняющее взгляд на планету

Международная группа учёных под руководством Жуана С. Дуарте из Лиссабонского университета объявила о сенсационном открытии. Используя сейсмическую томографию и компьютерное моделирование, они нашли доказательства того, что океаническая плита у юго-западных берегов Португалии и Испании "отслаивается" от поверхности и погружается в мантию. Этот механизм, ранее считавшийся невозможным, обусловлен слоем ослабленных пород и мог спровоцировать катастрофические землетрясения.

Обычно океаническая литосфера — жёсткая и плотная — возвращается в мантию через субдукцию, то есть постепенное погружение под другую плиту. Но здесь учёные обнаружили деламинацию: плита отделяется от вершины и тонет целиком. Это открытие, опубликованное в Nature Geoscience, объясняет крупнейшие европейские землетрясения, включая Лиссабонское 1755 года.

Регион: где сталкиваются континенты

Юго-западная окраина Иберии — это зона столкновения плит Африки и Евразии. Африка движется на север со скоростью 4 мм в год, сжимая всё на пути. Это привело к мощным землетрясениям:

  • лиссабонское 1755 года: магнитуда 8,5-8,7, с цунами и пожаром, унесло десятки тысяч жизней.
  • землетрясение 1969 года: магнитуда 7,9, эпицентр под абиссальной равниной Подкова, без видимых разломов на поверхности.

Долгие поиски не давали ответа: как такие толчки возникают на "плоском" дне, вдали от крупных разломов?

Ключ к разгадке: сейсмическая томография

Современные методы, подобные компьютерной томографии, показали неожиданное: высокоскоростная аномалия на 250 км в глубину под равниной Подкова. Это — холодная, плотная плита, но её глубина не совпадала с поверхностными наблюдениями. Укорочение коры всего 20-50 км, а не 200 км, как при субдукции.

Учёные предложили радикальную идею: плита не погружается непрерывно, а отслаивается. Литосфера здесь особая — остаток растянутой континентальной окраины Атлантики, без базальтовой коры. Вместо этого мантия вышла на поверхность и серпентинизировалась (реагировала с водой, став слабее и менее плотной).

В исследовании поясняется, что мы предполагаем, что слабая серпентинизированная мантийная литосфера действует как слой, который отделяет положительно плавучую осадочную кору от отрицательно плавучей нижележащей мантийной литосферы.

Моделирование: подтверждение гипотезы

Компьютерные модели воссоздали миллионы лет эволюции. С одним разломом — обычная субдукция. Но с двумя разломами (Глория и Тайдман) и серпентинизированным слоем плита отслаивается и тонет на север, под Евразию. Это создаёт сбросы, вызывающие землетрясения, и объясняет события 1755 и 1969 годов.

Открытие имеет глобальные выводы:

  • объясняет сильные землетрясения: разлом площадью 20 000 км² мог вызвать толчок магнитудой 8,6.
  • первый случай океанической деламинации: требует специфических условий на древних окраинах.
  • может запустить субдукцию: деламинация легче субдукции и может инициировать закрытие Атлантики.

Если процесс продолжится, евразийская плита начнёт погружаться под африканскую, образуя субдукцию. Со временем это может соединиться с Гибралтарской системой и закрыть Атлантику за десятки миллионов лет.

Это открытие открывает новую главу в геодинамике, помогая понять процессы, формирующие Землю и напоминающие о её мощи катастрофами вроде Лиссабонской.

