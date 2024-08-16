Тревожный сигнал: кислота поглощает мировой океан — как это скажется на человечестве

Международная группа исследователей из Университета Норд в Норвегии и Университета Танзании в Австралии обнаружила, что кислотный слой в глубоких водах океанов стремительно расширяется. К началу следующего века этот слой может охватить более половины мирового океана, что подтверждают данные, опубликованные на научном портале The Conversation.
На глубинах ниже 4 км под поверхностью океана, высокое давление и низкие температуры создают условия для растворения карбоната кальция, также известного как кальцит, который является основным материалом раковин моллюсков.
Эта зона называется глубиной карбонатной компенсации. Лизоклин — переходная зона, где кальцит начинает растворяться, — поднимается на десятки метров в результате закисления океана, вызванного увеличением углекислого газа в атмосфере.
Согласно исследованиям, за последние 150 лет лизоклин поднялся на 100 метров и, вероятно, поднимется еще на несколько сотен метров до конца века. Это приведет к значительному расширению кислотных областей, что потенциально затронет миллионы квадратных километров океанского дна.
Это изменение может привести к химической нестабильности и растворению известковых отложений.
Если глубина карбонатной компенсации увеличится на 320 метров, площадь морского дна под ней вырастет до 51% мирового океана. Это окажет негативное воздействие на морские организмы, такие как мягкие кораллы, мидии и морские улитки, чьи скелеты и панцири состоят из кальцита.
Кроме того, изменения климата влияют на океанские экосистемы, особенно в низких широтах, где температура воды растет, а уровень кислорода падает, что приводит к потере видов. В результате подходящее для жизни пространство для морских видов уменьшается как снизу (за счет увеличения глубины карбонатной компенсации), так и сверху (из-за потепления воды).
Особенно уязвимы тропические островные государства и территории, такие как Бермудские острова, где 68% морского дна может оказаться ниже лизоклина. В России этот процесс затронет лишь 0,39% исключительной экономической зоны (ИЭЗ).
Фото: commons. wikimedia.org/Tim Marshall (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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