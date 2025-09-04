Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:07

Забудьте про Бермудский треугольник: вот 3 места в океане, где пропадают люди

Океан пугает: 3 места, где природа демонстрирует свою силу, а человек бессилен

Океан остаётся самой малоизученной территорией на Земле. Учёные признают, что иногда мы знаем о Луне или Марсе больше, чем о собственных глубинах. Там, где техника теряет управление, а человек — контроль, природа демонстрирует абсолютное превосходство. Среди бескрайних просторов выделяются три места, которые давно окутаны мистикой и пугающими легендами.

Точка Немо — абсолютная изоляция

В Тихом океане между Чили и Новой Зеландией находится самая удалённая точка планеты, которую прозвали Точкой Немо. Отсюда до ближайшей суши почти 2700 километров. Никаких маяков, птиц или кораблей — лишь безбрежная вода и небо.

Здесь невозможно поймать радиосигнал, ведь это место полностью отрезано от цивилизации. Единственные "соседи" — космонавты, пролетающие над ним на Международной космической станции. Не случайно именно это место используют для "кладбища спутников": на дне покоится и легендарная орбитальная станция "Мир".

Самая страшная угроза этого региона — одиночество. Если судно терпит бедствие, помощь может не прийти никогда. Точка Немо — наглядное напоминание о том, что океан по-прежнему неподвластен человеку.

Голубая дыра — смертельное притяжение

Красное море славится коралловыми рифами и тёплыми водами, но именно здесь расположена Голубая дыра — место, ставшее символом риска для дайверов. На поверхности она кажется спокойной лагуной, а внизу скрывается вертикальная шахта глубиной около 130 метров.

На отметке 55 метров находится знаменитая подводная арка. Она манит смельчаков, но именно там чаще всего случаются трагедии. На глубине более 30 метров у человека начинается азотное опьянение: газ вызывает эйфорию, теряется ориентация, а вместе с ней и шансы вернуться назад.

За последние десятилетия здесь погибло более 180 человек. На берегу установлен мемориал с их именами, а сама Голубая дыра получила репутацию "кладбища дайверов". Красота природы здесь оборачивается смертельным испытанием.

Саргассово море — ловушка без берегов

В Атлантике есть уникальное море без привычных границ — Саргассово. Его очертания создают течения, а поверхность покрыта густыми коврами бурых водорослей саргассумов. Под ними скрываются глубины до 7 километров.

В эпоху парусного флота суда, попадая в этот район, часто оказывались в западне: безветрие и плотные заросли не давали двигаться дальше. Множество кораблей бесследно исчезло в тишине этих вод.

Неудивительно, что часть Саргассова моря совпадает с районом Бермудского треугольника, породившего десятки легенд о таинственных исчезновениях. И сегодня водоросли создают проблемы: они могут забивать системы судов, а тишина без ветра и шума волн действует на путешественников угнетающе.

Там, где человек бессилен

Точка Немо символизирует абсолютное одиночество, Голубая дыра — смертельное притяжение глубины, а Саргассово море — ловушку без берегов. Эти места напоминают: каким бы технологически развитым ни было человечество, океан остаётся пространством, где законы диктует природа.

Три интересных факта

  1. В районе Точки Немо чаще всего сгорают в атмосфере и сбрасываются на дно списанные спутники и космические станции.
  2. Голубая дыра считается одним из самых опасных дайв-сайтов мира, уступая по числу жертв лишь Эвересту среди альпинистов.
  3. В Саргассовом море обитает угорь, совершающий уникальные миграции: он размножается только здесь, а затем возвращается к берегам Европы и Америки.

