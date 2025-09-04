Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by NASA ICE is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:07

Климатическая бомба замедленного действия: таяние ледников неумолимо поднимает уровень моря — новые данные

Мировой океан меняется: ученые впервые измерили массу воды – главные выводы

Мировой океан не просто хранит тайны природы — он отражает все изменения климата, происходящие на Земле. Уровень воды в морях и океанах растёт, и учёные давно пытаются понять, что именно влияет на этот процесс сильнее всего. Впервые исследователям удалось напрямую измерить, как меняется масса океана, а не только высота его уровня. Такой прорыв стал возможен благодаря спутниковой лазерной локации (SLR), которую применили специалисты Гонконгского политехнического университета.

Почему поднимается уровень моря

Рост глобального среднего уровня моря (GMSL) связан сразу с двумя причинами. Первая — океан поглощает колоссальные объёмы тепла, выделяющегося в результате климатических изменений. Учёные подсчитали, что почти 90% избыточного тепла задерживается в воде. При нагревании она расширяется, и уровень моря растёт.

Вторая причина — поступление дополнительной пресной воды. Ледники и ледяные щиты тают всё быстрее, и именно это в долгосрочной перспективе становится ключевым фактором, формирующим будущее прибрежных территорий.

Как раньше велись наблюдения

До недавнего времени основным источником данных оставалась спутниковая альтиметрия — метод, позволяющий измерять высоту уровня моря с орбиты. Позже, с 2002 года, исследователи получили возможность использовать результаты миссии GRACE, которая фиксировала изменения гравитационного поля Земли и на их основе вычисляла изменения массы океана.

Но даже GRACE имела ограничения. Спутниковая лазерная локация считалась перспективным методом, однако долгое время не могла применяться в полную силу — не хватало спутников и наземных станций для глобальных измерений.

Прорыв в методике PolyU

Команда учёных из PolyU смогла предложить новый подход. Они учли географические особенности границ суши и океана, что позволило преодолеть ограничения пространственного разрешения. Благодаря этому данные SLR впервые стали инструментом для анализа долгосрочных изменений массы океана, а не только локальных процессов.

Фактически это обеспечило более глубокое понимание климатической системы и её реакции на глобальное потепление.

Итоги тридцатилетних наблюдений

Результаты впечатляют: за период с 1993 по 2022 год уровень моря поднялся примерно на 90 миллиметров. И более половины этого увеличения связано именно с ростом массы океана — то есть с дополнительным поступлением воды.

Главный вклад внесло ускоренное таяние ледников Гренландии, а также других полярных и горных ледяных щитов. По оценкам исследователей, именно они обеспечили более 80% прироста общей массы.

Зачем это важно

"В последние десятилетия глобальное потепление привело к ускоренной потере наземного льда, которая играет всё большую роль в повышении уровня моря", — пояснил профессор Цзяньли Чэнь.

По его словам, полученные данные позволяют напрямую отслеживать массу океана, а значит — проверять корректность климатических моделей и делать более точные прогнозы на будущее.

Подтверждение надёжности метода

"Изменения массы океана, полученные из анализа SLR, хорошо согласуются с данными альтиметрии после учёта теплового расширения", — добавил соавтор исследования Юйфэнь Ни.

Это означает, что SLR можно рассматривать как полноценный инструмент климатических исследований. Теперь у специалистов появился ещё один способ сопоставлять модели с реальными измерениями и уточнять сценарии развития глобального потепления.

Что это меняет для науки и общества

Ранее человечество могло только косвенно судить о том, какая часть подъёма уровня моря связана с тепловым расширением, а какая — с таянием ледников. Сегодня ситуация изменилась: прямые данные о массе океана позволяют точнее оценивать риски для прибрежных территорий, мегаполисов и даже целых стран.

В будущем именно такие исследования помогут прогнозировать скорость климатических изменений и разрабатывать меры адаптации. Ведь для миллионов людей, живущих у побережья, вопрос повышения уровня моря — это уже не теория, а вопрос выживания.

Три интересных факта

  1. Более 40% населения Земли живёт на побережьях, подверженных риску повышения уровня моря.
  2. Если растает весь лёд Гренландии, уровень мирового океана поднимется примерно на 7 метров.
  3. Миссия GRACE позволила впервые "взвесить" океан с орбиты, а SLR сделала это ещё точнее.

