Океан перегрелся и больше не молчит: планета получила тревожный климатический сигнал

Мировой океан в 2025 году вновь оказался в центре климатической повестки, установив очередной температурный рекорд и усилив цепочку экстремальных погодных явлений по всей планете. Не первым, но ключевым сигналом стала фиксация беспрецедентного объема накопленного тепла, о чем сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Океан как главный аккумулятор тепла

Ученые подчеркивают, что океан поглощает более 90% избыточного тепла, возникающего в результате антропогенных выбросов парниковых газов. Именно поэтому его состояние считается одним из наиболее точных индикаторов глубины климатического кризиса. В 2025 году объем накопленного тепла достиг исторического максимума, превысив показатели предыдущих лет.

Рост температуры воды оказывает многоуровневое воздействие на климатическую систему Земли. Нагрев океана не ограничивается поверхностным слоем — тепло проникает вглубь, изменяя циркуляцию течений и баланс энергии в атмосфере. Это делает океан не только "хранилищем" тепла, но и активным участником климатических изменений.

Экстремальная погода и уровень моря

Повышение температуры океана напрямую связано с усилением ураганов и тайфунов, ростом числа экстремальных осадков и наводнений. Более теплые воды обеспечивают штормы дополнительной энергией, увеличивая их разрушительный потенциал и продолжительность.

Кроме того, ученые фиксируют учащение морских тепловых волн и ускорение подъема уровня моря. Последнее происходит не только из-за таяния ледников, но и вследствие теплового расширения воды. Этот процесс, по оценкам исследователей, становится все более значимым фактором прибрежных рисков.

Регионы наибольших изменений

Согласно данным исследования, наиболее быстрый рост температуры океана в 2025 году наблюдался в тропической и южной частях Атлантического океана, северной части Тихого океана и в Южном океане. Эти зоны играют ключевую роль в глобальной циркуляции, поэтому происходящие там изменения имеют планетарные последствия.

Отдельную тревогу у ученых вызывают процессы в Северной Атлантике и Средиземном море. Эти акватории становятся не только теплее, но и более солеными, кислыми и бедными кислородом, что создает угрозу для морских экосистем и биоразнообразия. Исследователи предупреждают, что совокупность этих факторов может привести к долгосрочным и труднообратимым изменениям.