Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Птицы над океаном
Птицы над океаном
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Наука
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:05

Океан перегрелся и больше не молчит: планета получила тревожный климатический сигнал

Мировой океан накопил рекордный объём тепла в 2025 году — учёные

Мировой океан в 2025 году вновь оказался в центре климатической повестки, установив очередной температурный рекорд и усилив цепочку экстремальных погодных явлений по всей планете. Не первым, но ключевым сигналом стала фиксация беспрецедентного объема накопленного тепла, о чем сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Океан как главный аккумулятор тепла

Ученые подчеркивают, что океан поглощает более 90% избыточного тепла, возникающего в результате антропогенных выбросов парниковых газов. Именно поэтому его состояние считается одним из наиболее точных индикаторов глубины климатического кризиса. В 2025 году объем накопленного тепла достиг исторического максимума, превысив показатели предыдущих лет.

Рост температуры воды оказывает многоуровневое воздействие на климатическую систему Земли. Нагрев океана не ограничивается поверхностным слоем — тепло проникает вглубь, изменяя циркуляцию течений и баланс энергии в атмосфере. Это делает океан не только "хранилищем" тепла, но и активным участником климатических изменений.

Экстремальная погода и уровень моря

Повышение температуры океана напрямую связано с усилением ураганов и тайфунов, ростом числа экстремальных осадков и наводнений. Более теплые воды обеспечивают штормы дополнительной энергией, увеличивая их разрушительный потенциал и продолжительность.

Кроме того, ученые фиксируют учащение морских тепловых волн и ускорение подъема уровня моря. Последнее происходит не только из-за таяния ледников, но и вследствие теплового расширения воды. Этот процесс, по оценкам исследователей, становится все более значимым фактором прибрежных рисков.

Регионы наибольших изменений

Согласно данным исследования, наиболее быстрый рост температуры океана в 2025 году наблюдался в тропической и южной частях Атлантического океана, северной части Тихого океана и в Южном океане. Эти зоны играют ключевую роль в глобальной циркуляции, поэтому происходящие там изменения имеют планетарные последствия.

Отдельную тревогу у ученых вызывают процессы в Северной Атлантике и Средиземном море. Эти акватории становятся не только теплее, но и более солеными, кислыми и бедными кислородом, что создает угрозу для морских экосистем и биоразнообразия. Исследователи предупреждают, что совокупность этих факторов может привести к долгосрочным и труднообратимым изменениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали скрытые каналы таяния подо льдом Антарктиды — Science Advances вчера в 9:46
Подо льдом Антарктиды нашли странные структуры — после этого исследовательская миссия исчезла

Экспедиция под шельфовый ледник Антарктиды раскрыла скрытые структуры подо льдом и показала, как локальное таяние меняет устойчивость ледников.

Читать полностью » Рукопись Войнича датировали XV веком с помощью радиоуглеродного анализа — Cryptologia вчера в 5:42
Текст, который сводил с ума историков, теперь можно подделать за 5 минут — вот как это работает

Шифр Naibbe с картами и костями создаёт текст, похожий на рукопись Войнича. Учёные считают, что это намёк на способ её создания.

Читать полностью » Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе 3,7 млрд лет назад – Science Advances вчера в 1:14
Марс молчал... до сих пор: ряби на скалах рассказали учёным о водоёмах, о которых мы и не подозревали

Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе, что меняет наши представления о климате планеты в её ранней истории.

Читать полностью » Рифы ежедневно меняют состав микроорганизмов в воде — Science Advances 09.01.2026 в 20:57
Океан сбивается с привычного ритма: странный суточный эффект возникает только у рифов

Коралловые рифы управляют микроскопической жизнью вокруг себя по суточному расписанию. Учёные показали, как эти ритмы отражают состояние океанских экосистем.

Читать полностью » Парадокс планктона объяснили метаболическими цепочками — ученые 09.01.2026 в 16:03
Экосистема не лотерея, а командная игра: почему новые виды не вытесняют старых, а укрепляют их

Учёные из Индии и США объяснили "парадокс планктона": модель показала, как обмен веществ и порядок появления видов поддерживают устойчивое разнообразие.

Читать полностью » Разница в сезонных циклах влияет на эволюцию растений и животных – Дрю Терасаки Харт 09.01.2026 в 12:03
Когда природа нарушает привычный порядок: как асинхронные сезоны могут изменить ход эволюции

Учёные доказали, что сезоны на Земле не всегда совпадают, и локальные климатические различия могут влиять на эволюцию и экосистемы.

Читать полностью » Южно-Атлантическая аномалия выросла почти вдвое с 2014 года — PEPI 09.01.2026 в 8:46
Над Атлантикой растёт дыра в защите Земли: масштабы уже сравнимы с Европой

Южно-Атлантическая аномалия стремительно растёт, а магнитное поле Земли меняется быстрее ожиданий. Спутники Swarm раскрывают, что происходит в недрах планеты.

Читать полностью » Ученые открыли новый вид птиц в боливийской саванне после 60 лет споров — РБК 09.01.2026 в 7:54
Открытие в Льянос-де-Моксос: почему этот регион Боливии важен для мирового биоразнообразия

Ученые спустя 60 лет подтвердили существование нового вида птиц в Боливии — как генетика помогла раскрыть одну из самых долгих орнитологических загадок.

Читать полностью »

Новости
Мир
Словакия подготовила изменения к договору о военном сотрудничестве — премьер Фицо
Красота и здоровье
Шведские учёные выявили ранние симптомы перед внезапной остановкой сердца — Actualno
Мир
В США заявили о недопустимости атаки на союзника по НАТО — конгрессмен Лью
Туризм
Аэропорт Лаппеенранты приостановил регулярные рейсы — сотрудник аэропорта
Красота и здоровье
Новогодние каникулы создали условия для роста сезонных инфекций — эпидемиолог Онищенко
Красота и здоровье
Врачи диагностировали рак после жалоб на ночные пробуждения — Daily Mail
Общество
Допустимое содержание амоксициллина в мясе снизили до 0,05 мг — ЕАЭС
Красота и здоровье
Власти Кубы зафиксировали 52 смерти при вспышке заболевания — Минздрав Кубы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet