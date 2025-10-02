Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бухта Омура Нагасаки Япония
Бухта Омура Нагасаки Япония
© commons.wikimedia.org by baku13 is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:07

Тайное движение океана: дно Японии уходит вниз на глазах приборов

JAMSTEC: у побережья Японии зафиксировано проседание морского дна

На тихоокеанском побережье Японии, в районе Нанкайского желоба, группа учёных обнаружила явление, которое ранее не удавалось подтвердить наблюдениями: медленное и регулярное опускание морского дна. Это открытие может помочь по-новому взглянуть на угрозы, связанные с сильными землетрясениями и цунами.

Почему дно океана уходит вниз

Нанкайский желоб — место, где океаническая плита постепенно уходит под континентальную. Этот процесс сопровождается накоплением напряжения в земной коре. Со временем оно может привести к внезапному разлому и, как следствие, к мощному землетрясению и огромной волне. Долгие годы фиксировать само проседание не удавалось, потому что речь идёт всего о сантиметрах в год, которые терялись в пределах возможных погрешностей приборов.

Как проводились наблюдения

Японская сеть Donet создана для отслеживания подводных землетрясений и цунами. Её датчики давления воды позволяют определить высоту волн, но их точность оказалась недостаточной для регистрации медленных изменений уровня морского дна. Команда под руководством Юи Мачиды из агентства JAMSTEC предложила решение: использовать мобильное калибровочное устройство, работающее в паре с лазерными измерителями.

Прибор установили рядом с основными датчиками у побережья полуострова Кии. Сравнение данных каждые несколько месяцев позволило исключить ошибки и зафиксировать реальное движение дна. В результате выяснилось, что оно опускается на 1,5-2,5 сантиметра в год в зависимости от точки наблюдения.

"В будущем мы надеемся увеличить количество участков, где будут калиброваться датчики давления морской воды и уточняться долгосрочные закономерности проседания", — сказал исследователь Юи Мачида.

Сравнение методов контроля

Метод Преимущество Ограничение
Датчики Donet Выявляют цунами в реальном времени Недостаточная точность для измерения медленных процессов
Лазерные измерения + калибратор Высокая точность даже при сантиметровых изменениях Более дорогая и трудоёмкая установка

Советы шаг за шагом: как усиливают наблюдения

  1. Размещение дополнительных датчиков в новых точках побережья.

  2. Калибровка существующих приборов с помощью мобильных установок.

  3. Сравнение данных каждые 6-12 месяцев.

  4. Создание единой базы долгосрочных изменений морского дна.

  5. Использование результатов для прогнозирования возможных цунами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать малые колебания давления.

  • Последствие: Упущенные признаки подготовки к крупному сдвигу плит.

  • Альтернатива: Применение калибровочных приборов и регулярный пересчёт данных.

  • Ошибка: Делать ставку только на сейсмографы.

  • Последствие: Недооценка медленных процессов, которые накапливают напряжение.

  • Альтернатива: Совмещение сейсмологических и гидростатических измерений.

А что если…

Если увеличить количество точек наблюдений, то учёные смогут построить более точную карту движения плит. Это даст шанс предсказывать не только факт будущего землетрясения, но и примерный диапазон его силы и район наибольшего риска.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Возможность точного мониторинга дна Высокая стоимость оборудования
Реальная оценка скорости проседания Ограниченное число точек наблюдения
Использование данных для предупреждений о цунами Требуется регулярное обслуживание
Новые данные для геологии и океанологии Техническая сложность установки

FAQ

Как выбрать место для установки датчиков?
Берут участки вблизи границ плит и районов с высоким риском цунами.

Сколько стоит установка одного калибровочного устройства?
По оценкам специалистов, стоимость может достигать сотен тысяч долларов, включая обслуживание.

Что лучше: сейсмографы или датчики давления воды?
Лучший результат даёт комбинация методов, поскольку они фиксируют разные проявления процессов.

Мифы и правда

  • Миф: морское дно неподвижно, пока не происходит землетрясение.

  • Правда: оно постепенно смещается каждый год.

  • Миф: датчики Donet полностью исключают ошибки.

  • Правда: без калибровки они могут "потерять" сантиметры движения.

  • Миф: опускание на пару сантиметров не имеет значения.

  • Правда: именно такие изменения постепенно приводят к накоплению критического напряжения.

3 интересных факта

  1. Сеть Donet объединяет сотни подводных станций, связанных оптоволоконным кабелем.

  2. В Японии активно разрабатываются системы раннего оповещения, которые срабатывают за секунды до толчков.

  3. Подобные методы уже рассматриваются для использования у побережья Чили и Индонезии.

Исторический контекст

  • 1944 год: в районе Нанкайского желоба произошло землетрясение магнитудой 8,1.

  • 1946 год: ещё одно землетрясение магнитудой 8,4 вызвало разрушительное цунами.

  • 2011 год: катастрофа у побережья Тохоку показала, насколько важно иметь точные прогнозные системы.

