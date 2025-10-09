Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:49

Как Брэдли Купер учится у Оушена: формула идеального приквела без повторения старого

Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" — Deadline

С момента выхода "Одиннадцати друзей Оушена" прошло больше двух десятилетий, но интерес к вселенной дерзких аферистов не угасает. Теперь студия Warner Bros. готовит приквел, который обещает вернуть зрителей в элегантную атмосферу обмана, риска и большого стиля. Главные роли исполнят Брэдли Купер и Марго Робби — звёзды, которые уже доказали, что способны не только притягивать внимание, но и задавать тон эпохе.

Как зародился проект

Информацию о новой картине первым опубликовало издание Deadline. По данным журналистов, режиссёром выступит Ли Айзек Чунг, известный по драме "Минари". Над сценарием работает Кэрри Соломон, использующий персонажей, придуманных Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселом. Производством займётся компания LuckyChap — тот самый продюсерский центр, основанный Робби и её партнёрами.

"Мы хотим вернуть зрителям то ощущение игривой опасности и харизмы, которое когда-то делало оригинал культовым", — отметил представитель студии Warner Bros.

Что известно о сюжете

Создатели держат детали сценария в секрете. Однако, по неофициальным данным, действие развернётся задолго до событий оригинального фильма — примерно в 1960-х годах. Вероятно, зрители узнают, как зародилась идея легендарных ограблений и каким был мир аферистов до появления команды Дэнни Оушена.

Стиль картины, как ожидается, будет сочетать атмосферу ретро-гламура с современным ритмом повествования. Сценаристы обещают не копировать оригинал, а показать истоки той самой харизмы, из-за которой франшиза стала классикой жанра.

Сравнение с оригинальной трилогией

Элемент Трилогия Содерберга Новый приквел
Время действия Современность (2000-е) 1960-е годы
Ведущий актёр Джордж Клуни (Дэнни Оушен) Брэдли Купер
Атмосфера Холодная и технологичная Винтаж и стиль старого Голливуда
Основной акцент Техника ограблений Формирование команды и характеров

Карьера актёров: новые вершины

Для Брэдли Купера участие в проекте станет возвращением к крупным студийным фильмам после череды авторских работ. Актёр недавно снял и исполнил главную роль в "Маэстро" — биографической драме о Леонарде Бернстайне. Параллельно он готовится к съёмкам фильма Стивена Спилберга "Детектив Буллит", где сыграет культового героя Стива Маккуина.

Марго Робби, в свою очередь, продолжает успешно совмещать актёрскую и продюсерскую деятельность. После мирового успеха "Барби" она окончательно закрепилась в статусе главной голливудской иконы десятилетия. Её участие в приквеле — залог того, что фильм не будет просто ностальгией, а станет событием с узнаваемым почерком LuckyChap.

Советы шаг за шагом: как создаётся успешный приквел

  1. Найти баланс между ностальгией и новизной. Поклонники ждут узнаваемых мотивов, но не хотят пересказа старой истории.

  2. Подобрать сильный дуэт актёров. Взаимная химия на экране создаёт магию — именно на этом сыграли Купер и Робби.

  3. Сделать эпоху героем. В 60-х годах мода, автомобили, музыка и манеры создают не меньший эффект, чем сюжет.

  4. Работать с оригинальным материалом с уважением. Создатели обещают сохранить фирменный юмор и изящество франшизы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытаться "перезаписать" оригинал, забыв его дух.
    Последствие: зрители воспримут проект как неудачную копию.
    Альтернатива: показать, как формировались характеры героев, не повторяя сюжет.

  • Ошибка: перегрузить фильм экшеном.
    Последствие: потеряется интеллектуальный шарм ограблений.
    Альтернатива: сделать акцент на продуманных схемах и психологическом напряжении.

  • Ошибка: недооценить роль саундтрека.
    Последствие: фильм утратит атмосферу эпохи.
    Альтернатива: использовать оригинальные композиции 60-х в сочетании с современным звуком.

А что если…

…приквел станет не просто предысторией, а первым фильмом новой трилогии? Если проект будет успешным, Warner Bros. вполне может запустить ещё два фильма, чтобы связать поколения героев в единую линию. Это позволит увидеть, как идея Дэнни Оушена передавалась из поколения в поколение — от первых мастеров аферы до современных гениев преступного стиля.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Сильный актёрский состав Риски завышенных ожиданий фанатов
Режиссёр с тонким драматическим стилем Отсутствие подробностей сюжета
Визуальная эстетика эпохи 60-х Возможное сравнение с оригиналом
Опора на фирменный юмор франшизы Вероятность задержек со съёмками
Поддержка Warner Bros. и LuckyChap Высокий бюджет — повышенные риски

FAQ

Когда начнутся съёмки приквела?
Производство стартует в 2026 году. Точная дата премьеры пока не объявлена.

Будут ли в фильме персонажи из оригинальной трилогии?
Пока нет подтверждения. Действие разворачивается задолго до событий фильмов Содерберга.

Кто ещё может войти в актёрский состав?
По слухам, студия ведёт переговоры с несколькими европейскими актёрами, чтобы передать дух 60-х и сделать историю более международной.

Сколько частей планируется?
Пока проект заявлен как отдельный фильм, но при успехе возможен старт новой франшизы.

Чем этот фильм отличается от "Оушен 8"?
"Оушен 8" был спин-оффом с женским составом, а новый проект — именно приквел, рассказывающий о зарождении легенды.

Мифы и правда

Миф: приквел полностью заменит старую трилогию.
Правда: фильм дополнит существующую историю и покажет её истоки.

Миф: сюжет будет сосредоточен только на ограблениях.
Правда: акцент сделан на характерах и мотивации героев.

Миф: проект создан исключительно ради кассовых сборов.
Правда: участие Робби и Купера говорит о продуманном художественном подходе, а не просто коммерции.

Исторический контекст

Впервые "Одиннадцать друзей Оушена" вышел в 1960 году с Фрэнком Синатрой в главной роли. Фильм Стивена Содерберга 2001 года стал ремейком оригинала и породил целую трилогию. В 2018-м на экраны вышел спин-офф "Оушен 8". Теперь история делает новый виток — возвращается туда, где всё началось.

3 интересных факта

• Брэдли Купер изначально рассматривался на роль в одном из фильмов Содерберга, но не успел на кастинг.
• Компания LuckyChap также работает над экранизацией "Монополии".
• Для съёмок приквела рассматриваются реальные локации Венеции и Парижа.

