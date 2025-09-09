Последний вздох океана: ученые раскрыли ужасающую правду – времени почти не осталось, действовать нужно сейчас

Моря и океаны веками казались неисчерпаемыми: они давали пищу, служили транспортными артериями, были источником отдыха и здоровья. Но новое исследование Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показало — океаны всё ближе к критической точке, и последствия для человечества могут быть катастрофическими.

Усиление давления на океаны

"Наше совокупное воздействие на океаны к 2050 году удвоится — всего за 25 лет", — предупреждает морской эколог Бен Халперн.

Учёные спрогнозировали, что глобальное потепление, закисление воды, сокращение рыбных запасов, подъём уровня моря и загрязнение будут усиливать друг друга. Это создаёт эффект каскада, когда каждое негативное изменение ускоряет следующее.

Главный вывод: темпы разрушения морских экосистем гораздо выше, чем считалось ранее. Особенно тяжело придётся прибрежным районам, ведь именно там люди больше всего зависят от ресурсов океана.

Где удар будет сильнее всего

По прогнозам исследователей, наиболее уязвимыми зонами станут:

Тропики - здесь экосистемы и так находятся под сильным давлением, а скорость изменений максимальна.

- здесь экосистемы и так находятся под сильным давлением, а скорость изменений максимальна. Полярные регионы - нагрузка на океаны у берегов Арктики и Антарктики будет только расти, усугубляя уже существующие проблемы.

Для многих стран это означает прямые угрозы продовольственной безопасности, экономики и даже существованию прибрежных сообществ.

Долгая работа и новые выводы

Исследования состояния океанов начались ещё 20 лет назад. Тогда анализ 17 глобальных наборов данных показал: нет ни одного участка моря, который можно было бы назвать полностью нетронутым.

Новый анализ стал шагом вперёд — он показал, куда именно движутся океаны под нарастающим давлением человека.

Есть ли шанс всё изменить?

Учёные подчёркивают: несмотря на тревожные выводы, будущее ещё можно изменить.

Решения очевидны, но требуют глобальных усилий:

сокращение выбросов и борьба с изменением климата;

разумное управление рыболовством;

защита уязвимых экосистем — мангровых лесов, коралловых рифов и солончаков.

"Эта статья — предупреждение, а не приговор, у нас всё ещё есть шанс изменить будущее", — отмечает Халперн.

Три интересных факта