Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дно океана
Дно океана
© Freepik
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:24

Морская бездна спасает жизни: обнаружен сахар, уничтожающий раковые клетки

Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака

Когда мы думаем о самых негостеприимных местах Земли, на ум приходят пустыни, ледяные пустоши или вершины гор. Но есть ещё один мир, куда человеку практически нет доступа — океанские глубины. В абсолютной темноте, под колоссальным давлением, миллионы лет существует жизнь, не похожая ни на что на поверхности. И именно там учёные сделали открытие, которое может изменить медицину.

Необычная находка

Исследование, опубликованное в The FASEB Journal, рассказывает о бактерии Spongiibacter nanhainus CSC3.9, обитающей на больших глубинах. Учёные выделили из неё особый сахар — EPS 3.9, который показал поразительные свойства.

Этот компонент запускает в раковых клетках процесс пироптоза — "самоуничтожения". В экспериментах на мышах с раком печени он не только тормозил развитие опухоли, но и стимулировал иммунную систему. При гибели клетки выделяли воспалительные сигналы, помогая организму активнее бороться с болезнью.

Осторожный оптимизм

Несмотря на обнадёживающие результаты, исследователи подчеркивают: речь идёт о самом начале пути. EPS 3.9 пока протестирован только на животных, и прежде чем говорить о лекарствах для человека, нужны годы экспериментов и клинических испытаний.

Аптека в океанских глубинах

Океанские бездны давно привлекают внимание учёных. Там, в экстремальных условиях, живут организмы, способные вырабатывать вещества с уникальными свойствами.

  • Так, сильнейшее обезболивающее зиконотид создано на основе яда морского улитки.

  • Лекарство от рака груди эрибулин, появившееся в США в 2010 году, получено из губки, обитающей в японских водах.

Исследователь Долорес Гарсия-Гравалос из Университета Вальпараисо (Чили) сравнивает сегодняшние находки с открытием пенициллина Александром Флемингом в прошлом веке. Тогда началась новая эра в медицине — возможно, сейчас мы стоим на пороге ещё одной.

Океанские глубины остаются малоизученными, но именно там может скрываться ответ на болезни XXI века. EPS 3.9 — это пока лишь первая подсказка, что "аптека" в недрах океана действительно существует. Научным открытиям ещё предстоит пройти долгий путь, но их потенциал поражает воображение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психиатр Ковтун: осенью фиксируется до 20% больше случаев психических заболеваний сегодня в 14:27

Осень, которая крадёт настроение и силы

Психиатры рассказали, почему осенью растёт число психических расстройств, как темнота влияет на мозг и какие привычки помогают избежать сезонной депрессии.

Читать полностью » Опасный храп: врач раскрыл связь с апноэ и болезнями сердца сегодня в 14:13

Храп – это не просто звук: проверьте, не грозит ли вам смертельная опасность

Храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна, опасного состояния, вызывающего остановки дыхания. Врач рекомендует обследование при длительном храпе для своевременной диагностики и лечения.

Читать полностью » Терапевт Лапа рассказала, как действовать при анафилактическом шоке от укуса насекомого сегодня в 13:25

Один укус, который может лишить жизни за минуты

Врачи объяснили, как спасти жизнь при анафилактическом шоке и почему даже один укус насекомого может оказаться смертельно опасным.

Читать полностью » Рак отступает: костромские онкологи разработали уникальную операцию с изолированной химиоперфузией сегодня в 13:13

Новый шанс для безнадежных больных: костромские врачи побеждают рак с помощью хитроумной операции

Костромские онкологи разработали уникальную методику изолированной химиоперфузии печени для борьбы с раком. Операция дарит надежду даже пациентам с метастазами.

Читать полностью » Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45% сегодня в 12:22

Почему лишние шаги не всегда приносят пользу

Врачи рассказали, как 8 000 шагов в день снижают риск болезней сердца почти наполовину и почему больше — не всегда значит полезнее.

Читать полностью » Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование сегодня в 12:13

Поджелудочная железа в опасности: сколько алкоголя становится смертельным

Ученые Майами установили связь между употреблением алкоголя и риском рака поджелудочной железы. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно при наличии мутации гена Ras, может привести к онкологии.

Читать полностью » Врач-инфекционист Владимир Неронов назвал меры защиты от клещей на даче сегодня в 11:36

Ваши ноги — лучший аттракцион для клеща: как закрыть его навсегда

Узнайте о трех простых, но эффективных способах защиты от клещей на даче до конца лета. Советы врача о правильной одежде, осмотре и обустройстве участка.

Читать полностью » Врач Зарубина: обжигающая еда снижает чувствительность вкусовых рецепторов сегодня в 11:19

Почему слишком горячая еда бьёт не только по вкусу, но и по пищеводу

Гастроэнтеролог объяснила, почему слишком горячая еда опасна для пищевода и как привычка есть "с пылу с жару" может привести к ожогам и рубцам ЖКТ.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Красная Поляна и Сочи: маршруты, кухня и сезонные активности для туристов
Еда

Ошибки при варке свёклы: медленный огонь и соль делают овощ жёстким и безвкусным
Красота и здоровье

Как "Дьявол носит Prada 2" снова задает тон сезону - стильные идеи
Наука и технологии

Римские "гасильники свечей" оказались инструментами для текстиля
Спорт и фитнес

Джейми Никерсон: лёгкая гиря помогает повысить эффективность разминки и гибкость мышц
Дом

Какие дезсредства безопасны для очистки ванны перед детским купанием — рекомендации врача
Садоводство

Ядовитые сорняки: как правильно удалять опасные растения и уберечь здоровье
Дом

Почему в минималистичных интерьерах отказываются от телевизоров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru