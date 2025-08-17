Морская бездна спасает жизни: обнаружен сахар, уничтожающий раковые клетки

Когда мы думаем о самых негостеприимных местах Земли, на ум приходят пустыни, ледяные пустоши или вершины гор. Но есть ещё один мир, куда человеку практически нет доступа — океанские глубины. В абсолютной темноте, под колоссальным давлением, миллионы лет существует жизнь, не похожая ни на что на поверхности. И именно там учёные сделали открытие, которое может изменить медицину.

Необычная находка

Исследование, опубликованное в The FASEB Journal, рассказывает о бактерии Spongiibacter nanhainus CSC3.9, обитающей на больших глубинах. Учёные выделили из неё особый сахар — EPS 3.9, который показал поразительные свойства.

Этот компонент запускает в раковых клетках процесс пироптоза — "самоуничтожения". В экспериментах на мышах с раком печени он не только тормозил развитие опухоли, но и стимулировал иммунную систему. При гибели клетки выделяли воспалительные сигналы, помогая организму активнее бороться с болезнью.

Осторожный оптимизм

Несмотря на обнадёживающие результаты, исследователи подчеркивают: речь идёт о самом начале пути. EPS 3.9 пока протестирован только на животных, и прежде чем говорить о лекарствах для человека, нужны годы экспериментов и клинических испытаний.

Аптека в океанских глубинах

Океанские бездны давно привлекают внимание учёных. Там, в экстремальных условиях, живут организмы, способные вырабатывать вещества с уникальными свойствами.

Так, сильнейшее обезболивающее зиконотид создано на основе яда морского улитки.

Лекарство от рака груди эрибулин, появившееся в США в 2010 году, получено из губки, обитающей в японских водах.

Исследователь Долорес Гарсия-Гравалос из Университета Вальпараисо (Чили) сравнивает сегодняшние находки с открытием пенициллина Александром Флемингом в прошлом веке. Тогда началась новая эра в медицине — возможно, сейчас мы стоим на пороге ещё одной.

Океанские глубины остаются малоизученными, но именно там может скрываться ответ на болезни XXI века. EPS 3.9 — это пока лишь первая подсказка, что "аптека" в недрах океана действительно существует. Научным открытиям ещё предстоит пройти долгий путь, но их потенциал поражает воображение.