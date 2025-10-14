Спина болит, уши не слышат: чем чаще всего заболевают работники Прикамья

За первые девять месяцев 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 17 случаев профессиональных заболеваний у 16 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Больше половины выявленных патологий связаны с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Что установил Роспотребнадзор

"В Пермском крае подведены итоги расследования профессиональных заболеваний работников за первые девять месяцев 2025 года. Управление Роспотребнадзора по региону участвовало в подготовке 24 санитарно-гигиенических характеристик условий труда и расследовало 17 случаев хронических профессиональных заболеваний у 16 человек. Среди пострадавших 9 женщин, причём у одной работницы выявлено сразу два заболевания", — указано на сайте ведомства.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Перми - 5 случаев (29,4% от общего числа).

Какие болезни встречаются чаще

Основная доля профессиональных патологий — заболевания опорно-двигательного аппарата (9 случаев, 52,9%). На втором месте — профессиональная тугоухость (5 случаев, 29,4%).

Медики отмечают, что подобные нарушения чаще развиваются у работников, занятых тяжёлым физическим трудом или подвергающихся постоянному воздействию шума и вибрации.

Кто в группе риска

Больше всего случаев зафиксировано среди сотрудников обрабатывающей промышленности - 6 заболеваний, или 35,3% от общего количества.

К предприятиям повышенного риска отнесены моторостроительные и сельскохозяйственные организации, где условия труда связаны с повышенными нагрузками и неблагоприятными факторами.

Эксперты подчёркивают: снижение числа профессиональных болезней возможно при строгом соблюдении норм охраны труда, проведении регулярных медосмотров и улучшении санитарно-гигиенических условий на производстве.