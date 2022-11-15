Комбинат школьного питания "Столовая №14" обыскали в рамках дела о мошенничестве

Следователи обыскали комбинат школьного питания "Столовая №14" в рамках уголовного дела о мошенничестве. Принадлежащая администрации Санкт-Петербурга компания фигурировала в обнародованном в Сети документе с коррупционными схемами, причастность к которым может иметь губернатор Александр Беглов.

СМИ не исключают, что интерес следствия вызвало банкротство и последующая попытка рейдерского захвата госкомбината "Юность", руководителем которой была до 2018 года Ольга Гапонова. Комбинат объявил о банкротстве спустя несколько месяцев после ее увольнения.

Гражданским мужем Гапоновой, по данным СМИ, является Сергей Злобин, который был главой "Столовой №14" до 2017 года. Он был вынужден уйти с должности, став фигурантом уголовного дела по факту попытки рейдерского захвата парка отдыха в Краснодарском крае. Гапонова в настоящее время является заместителем главы Управления по социальному питанию и вместе со Злобиным, возможно, имеет непосредственное отношение к банкротству и уничтожению крупнейшего в России животноводческого хозяйства "Паша" в начале 2000-х годов, о чем писали СМИ.

Оба получали посты в государственной системе соцпитания благодаря связям с главой УСП Натальей Петровой, семье которой принадлежит комбинат "Фирма Флоридан". Комбинат не раз оказывался под пристальным вниманием ФАС из-за многочисленных нарушений.

В настоящее время Петрова продолжает негласно контролировать петербургский рынок соцпита, "назначая" на должности "нужных" людей, несмотря на уход из отрасли из-за выявленных недочетов в ее работе после проверки контролирующих органов. Чиновники из Смольного молча наблюдают за происходящим, не смешиваясь в хаос, образовавшийся на рынке соцпитания Петербурга.