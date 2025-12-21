Обычный день во Владивостоке прервал сигнал тревоги: людей срочно выводили из здания

Возгорание в административном здании во Владивостоке потребовало экстренной эвакуации людей и привлечения пожарных подразделений по повышенному рангу. Огонь вспыхнул днём в оживлённой части города, и первые минуты после сигнала стали ключевыми для безопасности находившихся внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как развивался пожар

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 11:56 по местному времени. Речь шла об административном здании, расположенном на улице Пограничной. Уже через пять минут после вызова первые подразделения прибыли на место происшествия и приступили к разведке обстановки.

К моменту прибытия огнеборцев горели электрические кабели, проложенные по фасаду здания. Из-за задымления возникла угроза для людей, находившихся внутри помещений, что потребовало немедленного проведения спасательных мероприятий.

Эвакуация людей и работа спасателей

Для вывода людей были задействованы звенья газодымозащитной службы. Спасатели использовали специальные устройства, позволяющие безопасно эвакуировать пострадавших из задымлённого пространства.

"Сегодня в 11:56 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании административного здания на улице Пограничная. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Всего из здания удалось эвакуировать десять человек. Информации о пострадавших на момент сообщения не поступало.

Тушение пожара и текущая ситуация

Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности, что говорит о потенциальной опасности распространения огня и необходимости привлечения дополнительных сил. На месте продолжают работать пожарные расчёты, ведётся проливка и локализация очагов возгорания.

Специалисты МЧС контролируют ситуацию и принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние конструкции и здания. Причины пожара будут установлены после завершения тушения и проведения проверки.