Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
пожарные тушат дом
пожарные тушат дом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:42

Обычный день во Владивостоке прервал сигнал тревоги: людей срочно выводили из здания

Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из-за пожара в админздании – МЧС

Возгорание в административном здании во Владивостоке потребовало экстренной эвакуации людей и привлечения пожарных подразделений по повышенному рангу. Огонь вспыхнул днём в оживлённой части города, и первые минуты после сигнала стали ключевыми для безопасности находившихся внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как развивался пожар

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 11:56 по местному времени. Речь шла об административном здании, расположенном на улице Пограничной. Уже через пять минут после вызова первые подразделения прибыли на место происшествия и приступили к разведке обстановки.

К моменту прибытия огнеборцев горели электрические кабели, проложенные по фасаду здания. Из-за задымления возникла угроза для людей, находившихся внутри помещений, что потребовало немедленного проведения спасательных мероприятий.

Эвакуация людей и работа спасателей

Для вывода людей были задействованы звенья газодымозащитной службы. Спасатели использовали специальные устройства, позволяющие безопасно эвакуировать пострадавших из задымлённого пространства.

"Сегодня в 11:56 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании административного здания на улице Пограничная. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Всего из здания удалось эвакуировать десять человек. Информации о пострадавших на момент сообщения не поступало.

Тушение пожара и текущая ситуация

Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности, что говорит о потенциальной опасности распространения огня и необходимости привлечения дополнительных сил. На месте продолжают работать пожарные расчёты, ведётся проливка и локализация очагов возгорания.

Специалисты МЧС контролируют ситуацию и принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние конструкции и здания. Причины пожара будут установлены после завершения тушения и проведения проверки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Режим ЧС на Южных Курилах отменили после стабилизации обстановки — администрация округа 19.12.2025 в 4:18
Острова выдержали удар: что осталось после циклона и почему ЧС больше не нужна

На Южных Курилах отменили режим ЧС после разрушительного циклона. Электроснабжение почти полностью восстановлено, аварийные работы продолжаются.

Читать полностью » Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывоза 100 кг лососёвой икры — ДВ-РОСС 18.12.2025 в 15:27
Икра пошла не туда: чем закончилась попытка вывезти деликатес через границу

Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывезти 100 кг лососёвой икры и дать взятку таможеннику на границе в ЕАО.

Читать полностью » Утверждена скидка на проезд для пассажиров с картой в Благовещенске — мэрия 18.12.2025 в 9:01
Забудьте про наличные: эта карта превратит подорожание проезда в настоящую экономию

В Благовещенске проезд подорожает с 1 января, но для пассажиров с транспортной картой утвердили отдельную цену — разницу оплатит городской бюджет.

Читать полностью » Россельхознадзор выявил незаконное продление сроков годности куриных яиц в Приморье — PrimaMedia 18.12.2025 в 7:24
Свежесть по документам, риск — на столе: Россельхознадзор вскрыл яичную махинацию

В Приморье Россельхознадзор выявил незаконное продление сроков годности куриных яиц — нарушения затронули более 17 тысяч единиц продукции.

Читать полностью » Подросток в Артёме угнал внедорожник, попал в ДТП и устроил дебош в больнице — DEITA.RU 18.12.2025 в 7:24
Алкоголь подсказал идею, реальность выставила счёт: чем обернулась ночная поездка без спроса

В Артёме 17-летний приезжий угнал внедорожник, попал в ДТП и устроил дебош в больнице — дело дошло до уголовной ответственности.

Читать полностью » В Приморье откроется центр медицинской реабилитации для детей в 2026 году — Правительство края 18.12.2025 в 5:52
Сколько детей получат помощь: новые возможности для детей с тяжелыми заболеваниями в Приморье

В Приморском крае в 2026 году откроется центр медицинской реабилитации для детей, который будет обслуживать более 4 тыс. пациентов ежегодно.

Читать полностью » Мэр Хабаровска анонсировал расширение ТОР и новые инвестиционные проекты на территории Северная 18.12.2025 в 5:35
Хабаровск на пути к экономическому росту: что принесет расширение ТОР для города

В Хабаровске расширят ТОР "Хабаровск", привлекая миллиарды рублей инвестиций для создания индустриальных парков и перерабатывающего комплекса.

Читать полностью » Стоимость проезда в Якутске с 1 января 2026 года составит 58 рублей — Григорьев 17.12.2025 в 14:32
Жители Якутска готовятся платить больше: мэр раскрыл причины повышения тарифа на проезд

С 1 января 2026 года стоимость проезда в Якутске увеличится до 58 рублей, что связано с ростом затрат на топливо, запчасти и высокими процентными ставками.

Читать полностью »

Новости
Наука
123 миллиона лет назад на Луне действовали вулканы — Science
Красота и здоровье
Нерасчёсываемые волосы оказались редкой генетической аномалией – трихолог Исакова
Общество
Банки приостанавливают крупные переводы и уточняют цель операций – РИА Новости
Экономика
Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума
Общество
Северный стаж не всегда учитывают при назначении пенсии – юрист Петров
Туризм
Россиянам предложили зимний пляжный отдых в Салале с Индийским океаном – АТОР
Мир
Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками – BFMTV
Красота и здоровье
Лёгкий горячий суп улучшает работу ЖКТ по утрам – врач Разаренова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet