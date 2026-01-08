Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:52

Обычная простуда может задержать ребёнка дома: санитарные правила не верят словам родителей

Школа вправе требовать справку о выздоровлении перед допуском в класс — Елена Болотова

После болезни школьника могут не пустить обратно в класс без медицинской справки — и это не прихоть учителя, а требование санитарных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры права Института социально-гуманитарного образования МПГУ, доктора педагогических наук Елену Болотову. По словам эксперта, родителям достаточно предупредить школу о заболевании, но возвращение к занятиям должно подтверждаться медицинским заключением.

Почему уведомления родителей недостаточно

Болотова объясняет: в период болезни школа вправе ограничиться сообщением от семьи, однако при выздоровлении ситуация меняется. Не каждый диагноз позволяет ребёнку сразу вернуться в коллектив, а решение о допуске принимает врач. Медицинская справка подтверждает, что школьник не представляет эпидемиологической угрозы для одноклассников и может участвовать в учебном процессе.

"Когда ребенок заболевает, достаточно уведомления от родителей. А когда выздоравливает, должна быть справка, поскольку не со всяким диагнозом ребенок может вернуться в коллектив. Врачи, а не родители дают разрешение ребенку быть в коллективе после болезни. В справке могут указываться и ограничения на школьные занятия, например, на занятия спортом", — сказала профессор кафедры права Института социально-гуманитарного образования МПГУ Елена Болотова.

Эксперт подчёркивает: справка важна не только как формальность, но и как документ, который может содержать ограничения. Например, ребёнку могут временно запретить физкультуру или рекомендовать щадящий режим, если это необходимо после перенесённого заболевания.

Что говорят санитарные нормы и почему школа вправе требовать справку

По словам Болотовой, право школы запросить медицинское подтверждение прямо связано с требованиями санитарного законодательства. Она напоминает, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ дети допускаются к посещению школы после болезни только при наличии медицинского заключения. Это правило действует в рамках профилактических и противоэпидемических мер, которые обязаны соблюдать образовательные организации.

СанПиН, уточняет эксперт, рассматривает справки как обязательный элемент контроля за ситуацией в коллективе. Особенно жёстко этот принцип применяется в период эпидемий, когда важно фиксировать причины отсутствия и исключать риск распространения инфекции. Поэтому документы о перенесённых заболеваниях и основаниях пропуска занятий могут быть обязательными — как для защиты здоровья самого ребёнка, так и для безопасности всех участников школьной среды.

