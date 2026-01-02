Обычная простуда оказалась не такой безобидной: после болезни тело начинает вести себя странно

В сфере здравоохранения в России в конце года накопилось сразу несколько тем, которые вызывают тревогу, надежды и вопросы. Россияне всё чаще жалуются на неожиданные последствия гриппа, обсуждают рост заболеваемости "мышиной лихорадкой" и одновременно узнают о новых лекарствах, цифровых сервисах и медицинских разработках. Об этом сообщает "Лента.ру".

Потери слуха, зрения и вкуса после гриппа

Переболевшие гриппом всё чаще рассказывают о проблемах, которые сохраняются после исчезновения основных симптомов. Речь идёт об ухудшении зрения, снижении слуха и искажении вкусовых ощущений. Врачи связывают это с общей интоксикацией и стрессом, который заболевание оказывает на организм.

Со стороны зрения пациенты описывают сухость глаз, "туман", двоение и сложности с фокусировкой. По словам специалистов, подобные жалобы нередко возникают на фоне высокой температуры, обезвоживания и воспалительных процессов, затрагивающих сосуды и нервную систему.

Осложнения со стороны слуха и нервной системы

Снижение слуха после гриппа чаще всего связано с воспалением среднего или внутреннего уха, а также евстахиевой трубы — отитом и тубоотитом. Эти осложнения могут развиваться прямо во время болезни или вскоре после неё. Нарушения вкуса и обоняния объясняются повреждением нервных волокон, по которым передаются сигналы от рецепторов.

При этом врачи подчёркивают: в большинстве случаев такие расстройства носят обратимый характер. Однако грипп остаётся тяжёлым заболеванием, способным вызывать куда более опасные осложнения — от пневмонии и дыхательной недостаточности до поражений центральной нервной системы и сердечной мышцы. Тяжёлое течение возможно даже у молодых и внешне здоровых людей.

ЖНВЛП: новые препараты и доступность терапии

Министерство здравоохранения обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В список добавили восемь редких и дорогостоящих средств для лечения анемий, нейтропении, туберкулёза, перикардита и тяжёлых онкологических заболеваний. Это означает, что регионы и медицинские учреждения обязаны будут закупать эти лекарства.

Общий перечень ЖНВЛП достиг 827 позиций, из которых более 80 процентов производятся в России по полному циклу. При этом из списка исключили 20 препаратов — из-за отмены госрегистрации или прекращения производства, что, как подчёркивается, не ухудшило доступность терапии для пациентов.

"Для ряда пациентов это потенциально жизненно важные, а иногда безальтернативные виды терапии", — подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

"Мышиная лихорадка": рост без катастрофы

Рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной как "мышиная лихорадка", напугал многих россиян. С января по октябрь 2025 года заболевание выявили более чем у 3,3 тысячи человек — в полтора раза чаще, чем годом ранее. Большинство заболевших оказались городскими жителями.

Роспотребнадзор связывает ситуацию с аномально тёплой погодой в конце осени, которая привела к активизации природных очагов инфекции. При этом специалисты подчёркивают цикличность таких подъёмов: каждые два-четыре года число случаев закономерно увеличивается. По сравнению со среднемноголетними показателями резкого отклонения не зафиксировано.

Лекарства, аптеки и цифровые справки

Власти продлили возможность ввоза и продажи лекарств в иностранных упаковках с русскоязычными наклейками до конца 2027 года. Это решение призвано снизить риски дефицита терапии на фоне санкционных ограничений. Препараты должны быть зарегистрированы в России и соответствовать всем требованиям, кроме упаковки.

Параллельно обсуждается запуск передвижных аптек в отдалённых сёлах. Планируется трёхлетний эксперимент, в рамках которого мобильные пункты смогут продавать ограниченный перечень лекарств там, где нет стационарных аптек. Начать его хотят с июня 2026 года.

Быстрая диагностика и польза смеха

Среди позитивных новостей — планы сократить срок оформления электронных медицинских документов до одного рабочего дня. Речь идёт о справках, рецептах, выписках и результатах обследований, доступных через "Госуслуги", которыми уже пользуются десятки миллионов россиян.

Кроме того, российские учёные разработали сверхбыстрый тест на онкомаркеры по слюне, который позволяет получить результат за две минуты. А зарубежные исследования напоминают о простых немедикаментозных факторах здоровья: регулярный смех, по данным американских кардиологов, снижает боль, воспаление и риски сердечных приступов, действуя на организм почти как умеренная физическая нагрузка.