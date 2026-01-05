Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:42

Обычная дорога обернулась кошмаром: в Усть-Куте стая собак набросилась на 10-летнего мальчика

Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Усть-Куте — ТАСС

Нападение безнадзорных собак на ребёнка в Иркутской области вновь поставило вопрос о безопасности в жилых кварталах, где рядом находятся социальные объекты и детские учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона. По данным ведомства, 5 января в Усть-Куте стая бродячих собак набросилась на 10-летнего мальчика, после чего ребёнка госпитализировали с множественными ранами.

Нападение произошло рядом с детским садом

Инцидент случился днём на пешеходной тропинке в районе частного сектора. По информации прокуратуры, место нападения находилось вблизи детского сада на улице Мехколонны. Ребёнок получил множественные укушенные и рваные раны.

"5 января в дневное время на пешеходной тропинке в районе частного сектора вблизи детского сада на улице Мехколонны в Усть-Куте на 10-летнего мальчика напала стая безнадзорных собак, причинив ему множественные укушенные и рваные раны", — говорится в сообщении прокуратуры.

Помощь пострадавшему оказала жительница одного из домов. Она смогла отогнать животных и тем самым остановить нападение. После этого ребёнка доставили в Усть-Кутскую городскую больницу, где он находится под наблюдением врачей.

Реакция правоохранительных органов и властей

В прокуратуре сообщили, что по инициативе ведомства случившееся обсуждалось на совещании с участием представителей других правоохранительных органов, органов местного самоуправления и службы ветеринарии. Такой формат обсуждения, как правило, используется для координации действий и оценки причин, которые могли привести к появлению стаи собак в месте, где регулярно проходят люди.

Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело о халатности по факту произошедшего. Речь идёт о статье 293 УК РФ, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами. В прокуратуре подчеркнули, что будут контролировать ход и результаты расследования.

Что известно о состоянии ребёнка

Пострадавший мальчик находится в больнице, врачи следят за его состоянием. В сообщении прокуратуры уточняется, что ребёнок получил множественные раны, что потребовало госпитализации. Официальная информация о степени тяжести травм и прогнозах на восстановление на данный момент не приводится.

Ситуация, как следует из заявления ведомства, стала основанием для более широкого обсуждения мер, которые должны обеспечить безопасность в районе нападения. Прокуратура намерена добиваться правовой оценки действий ответственных служб и контролировать расследование до его завершения.

