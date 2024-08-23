Энергоблок №1 РоАЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи с выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины

23 августа на Ростовской АЭС произошло временное отключение энергоблока №1. Причиной стала неисправность, обнаруженная в системе отбора пара турбины. Специалисты "Росэнергоатома" оперативно приняли меры по устранению дефекта.

"Росэнергоатом" подчеркнул, что отключение энергоблока было произведено в соответствии с регламентом, и никаких нарушений условий безопасной эксплуатации оборудования не зафиксировано. Радиационный фон на атомной станции остается в пределах нормы.

Системный оператор Юга сообщил о полном восстановлении электроснабжения после кратковременного перерыва, вызванного отключением энергоблока. На данный момент специалисты работают над устранением неисправности турбины. После завершения ремонтных работ энергоблок будет подготовлен к повторному подключению к сети и выведен на номинальную мощность.

Инцидент на Ростовской АЭС продемонстрировал высокий уровень профессионализма и оперативности персонала атомной станции. Благодаря своевременным действиям специалистов удалось предотвратить возникновение серьезных последствий и обеспечить безопасность как для персонала, так и для окружающей среды.

Случай на Ростовской АЭС вновь подтвердил высокую надежность и безопасность российских атомных электростанций. Современные системы контроля и защиты позволяют оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и минимизировать риски для населения и окружающей среды.

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