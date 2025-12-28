Обвинение, которого не было: как запугивание превращают в способ отъёма денег

Телефонные мошенники начали применять более сложные и психологически жесткие схемы обмана, делая ставку на страх и дезориентацию жертв. В МВД фиксируют рост преступлений, при которых людей сначала запугивают обвинениями в госизмене, а затем под этим предлогом выманивают крупные суммы денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Как работает новая двухэтапная схема

Согласно данным правоохранительных органов, мошенники действуют в несколько шагов. Сначала они звонят гражданам, представляясь сотрудниками силовых структур. В ходе разговора человеку заявляют, что он якобы подозревается в государственной измене или пособничестве врагам, поскольку, по версии злоумышленников, перевел деньги на Украину.

Такие обвинения вводят жертву в состояние сильного стресса и шока. После этого мошенники переходят ко второму этапу — убеждают человека, что для "проверки" или "замены" необходимо срочно передать имеющиеся наличные якобы для обмена старых купюр на новые.

Роль курьеров и психологическое давление

В большинстве случаев за деньгами приезжает курьер, которому жертва лично передает свои накопления. При этом мошенники стараются действовать максимально убедительно, используя официальную лексику и создавая иллюзию законности происходящего.

Чтобы у пострадавших не возникло подозрений сразу после передачи денег, злоумышленники применяют дополнительный прием. Они повторно связываются с жертвой и сообщают, что средства якобы получены, а также обещают в ближайшее время вернуть их обратно.

Предупреждение правоохранительных органов

В МВД подчеркивают, что подобные звонки являются частью преступных схем и не имеют ничего общего с действиями реальных правоохранительных органов. Ни силовые структуры, ни финансовые ведомства не требуют передачи наличных средств через курьеров и не проводят "замену купюр" таким образом.

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие при подобных звонках, не поддаваться на угрозы и немедленно прекращать разговор, а также сообщать о попытках мошенничества в полицию.