Подозреваемые в подготовке террористического акта в воздушной гавани "Шереметьево" Михаил Дарий и Илья Ковылков подстрекали других граждан к совершению противоправных действий, в том числе нападений на учреждения государственных органов и офисы политических объединений.

Эта информация содержится в материалах уголовного дела, с которыми удалось ознакомиться журналистам РИА Новости.

Согласно обнародованным в суде документам, в групповой беседе мессенджера Telegram обнаружено текстовое сообщение Дария, содержащее призывы к насильственным действиям и причинению ущерба. В частности, речь шла о ликвидации различных структур, уничтожении зданий государственных ведомств (ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ), а также офисов политических партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР) и организаций, поддерживающих специальную военную операцию.

В ходе судебных прений государственное обвинение запросило для Дария наказание в виде 21 года лишения свободы, а для второго обвиняемого — 28 лет. Оглашение приговора назначено на 26 июля в полдень. Прокурор предложил, чтобы первые пять лет Дарий и первые три года Ковылков отбывали в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обвинение ходатайствовало о назначении каждому штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.

По версии следствия, обвиняемые намеревались взорвать емкости с горючим на главной заправочной станции аэропорта "Шереметьево" с целью дестабилизации ситуации в стране. Помимо этого, они занимались пропагандой терроризма через Telegram-канал. Следователи установили, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям спецслужб Украины.

Согласно судебной картотеке, подсудимым инкриминируют подготовку к совершению теракта и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Rozhkov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)