Модная обувь больше не требует жертв: летом главным хитом станет комфорт с дорогим видом

Узкие ретро-кроссовки станут одним из главных хитов предстоящего лета, рассказала стилист Анна Скороходова. О том, как выбрать модную и удобную летнюю обувь, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

В наступающем жарком сезоне основной тренд смещается к обуви, которую можно носить ежедневно без дискомфорта, пояснила стилист. По ее словам, на первый план выходит не декоративность сама по себе, а сочетание удобной колодки, актуального силуэта и универсальности.

Среди главных моделей она назвала узкие ретро-кроссовки.

"Легкие, минималистичные и визуально вытягивающие силуэт ноги кроссовки, которые отлично подходят для города и даже для встреч. Такие кроссовки — идеальный баланс между спортивным стилем и современной модой", — отметила эксперт.

В числе обувных фаворитов грядущего лета она также назвала туфли с мягкой посадкой и устойчивым каблуком, элегантные вьетнамки и премиальные сандалии. Также актуальными, по словам Скороходовой, остаются балетки, мюли, туфли Мэри Джейн и слингбеки.

"Туфельки на небольшом удобном каблуке, где закрыт носик и открыта пятка, имеется небольшой ремешок, с помощью которого обувь держится на ноге. Универсальная модель, она и для прогулок, для формальных и неформальных встреч. Безумно удобная и красивая женственная модель", — подчеркнула специалист.

При покупке обуви специалист рекомендовала смотреть на материал, амортизирующую подошву, поддержку свода стопы и высоту каблука. Наиболее устойчивым вариантом, по ее словам, будет каблук до пяти сантиметров при правильной форме, а сама модель должна подходить к разным летним образам.

К антитрендам Скороходова отнесла слишком высокий неудобный каблук, жесткие материалы, обувь без поддержки стопы, чрезмерно массивные платформы и эффектные модели, непригодные для повседневной носки.