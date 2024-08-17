Полезные советы: как обустроить летнюю террасу

Чем лучше покрыть пол на открытой террасе

Пол на террасе может быть покрыт каменной плиткой. Материал лучше брать неполированный: благодаря шероховатой поверхности он не будет скользить. Между каменными плитами пола может забиваться мусор, который сложно очистить. Камень укладывается на выровненную поверхность с помощью специального клея.

Какую доску выбрать

Обычно выбирают натуральную лиственницу или искусственный композит, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества. Именно на эти характеристики и стоит обратить внимание.

Чем лучше покрасить открытую террасу

Террасу можно покрасить эпоксидным (яхтенным) лаком, эмалью, морилкой и террасным маслом, но эти краски стоят дорого.

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