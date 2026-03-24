Секрет эффективного обучения дома: дети показывают результат только при одном условии

Домашнее обучение может быть эффективным при неготовности ребенка к коллективному обучению, однако при отсутствии профессионального подхода есть риск снижения качества образования. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Он отметил, что эффективность домашнего обучения во многом зависит от формата его организации. По его словам, при полноценной замене школы требуется участие профессиональных педагогов, что значительно увеличивает затраты. Эксперт подчеркнул, что такой подход фактически превращает обучение в систему репетиторства, доступную не всем семьям.

"Домашнее обучение — это инструмент, который может быть эффективен в ситуации неготовности ребенка к коллективному обучению, потому что это по факту индивидуальный формат. По сути это перевод всех дисциплин на уровень репетиторства, а значит — достаточно дорого. Есть случаи, когда дети способны самостоятельно учиться и опережать программу, но таких немного. В большинстве ситуаций ребенку требуется регулярная поддержка в обучении", — подчеркнул Деревягин.

Он добавил, что при обучении без участия специалистов ситуация может развиваться иначе. По его словам, дистанционный формат или обучение силами родителей, не имеющих педагогической подготовки, нередко приводит к замедлению темпов освоения программы и снижению общего уровня знаний.