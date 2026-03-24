ребенок и домашнее задание
ребенок и домашнее задание
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:20

Секрет эффективного обучения дома: дети показывают результат только при одном условии

Домашнее обучение может быть эффективным при неготовности ребенка к коллективному обучению, однако при отсутствии профессионального подхода есть риск снижения качества образования. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Он отметил, что эффективность домашнего обучения во многом зависит от формата его организации. По его словам, при полноценной замене школы требуется участие профессиональных педагогов, что значительно увеличивает затраты. Эксперт подчеркнул, что такой подход фактически превращает обучение в систему репетиторства, доступную не всем семьям.

"Домашнее обучение — это инструмент, который может быть эффективен в ситуации неготовности ребенка к коллективному обучению, потому что это по факту индивидуальный формат. По сути это перевод всех дисциплин на уровень репетиторства, а значит — достаточно дорого. Есть случаи, когда дети способны самостоятельно учиться и опережать программу, но таких немного. В большинстве ситуаций ребенку требуется регулярная поддержка в обучении", — подчеркнул Деревягин.

Он добавил, что при обучении без участия специалистов ситуация может развиваться иначе. По его словам, дистанционный формат или обучение силами родителей, не имеющих педагогической подготовки, нередко приводит к замедлению темпов освоения программы и снижению общего уровня знаний.

"Без системного подхода и профессионального сопровождения ребенку сложнее выстроить эффективный образовательный процесс. Что касается социализации, в школе она во многом носит стихийный характер: в одних случаях проходит успешно, а в других может приводить к стрессам и буллингу. При прочих равных развитие социальных навыков в коллективе происходит более органично и проще, чем при их целенаправленном формировании в других условиях", — заключил Деревягин.

Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки чужие, жизнь своя: зачем мы сравниваем себя с другими и почему это полезно 05.03.2026 в 16:02

Психолог Андрей Зберовский объяснил NewsInfo, почему сравнивать себя с другими людьми не только нормально, но и полезно. 

Читать полностью » Не доверяй и проверяй: как научить ребенка критическому мышлению в интернете 02.03.2026 в 18:40

Психолог Татьяна Потемкина рассказала NewsInfo, как развивать у ребенка критическое мышление.

Читать полностью » Старческая забывчивость откладывается: эти упражнения вернуть ясность ума 02.03.2026 в 18:38

Невролог Игорь Орлов рассказал NewsInf, как сохранить ясность ума в пожилом возрасте.

Читать полностью » Оттенки заката в гостиной: беспроигрышные варианты цветовой гаммы в гостиной 27.02.2026 в 14:11

Интерьерный психолог Ирина Макарова рассказала NewsInfo, какие оттенки улучшают настроение.

Читать полностью » Забота о себе кажется эгоизмом: как научиться отстаивать личные границы 25.02.2026 в 17:02

Психолог Марианна Абравитова рассказала NewsInfo, как безболезненно для себя выстроить личные границы.

Читать полностью » День без четкого расписания: сбитый режим у ребенка влияет на него сильнее, чем кажется 25.02.2026 в 16:16

Психолог Елена Морозова рассказала NewsInfo о важности режима дня для ребенка.

Читать полностью » Карьера без вуза стала реальностью: так ли важно работодателям образование 20.02.2026 в 17:56

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, можно ли построить карьеру без высшего образования.

Читать полностью » Смартфон заменяет клетки мозга: как гаджеты лишают нас памяти 20.02.2026 в 17:49

Невролог Наталья Суворинова рассказала NewsInfo, почему постоянное пользование гаджетами ухудшает память.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Нижегородцы приехали в самый вымирающий город России и описали его фразой "у него есть будущее"
Красота и здоровье
Глаза не выдерживают: стресс запускает процесс, который меняет зрение без предупреждения
СЗФО
Вирус вернулся из джунглей: в Санкт-Петербурге выявили новый случай заражения оспой обезьян
ЦФО
Регистратура на проводе: в Костромской области заработал искусственный интеллект для записи к врачу
Недвижимость
Кухонный капкан: выбор цвета стен заставляет постоянно заглядывать в холодильник
СФО
Воздух под цифровым прицелом: Кемерово запускает систему тотальной проверки качества жизни
Питомцы
Лжецы на лапках: как кошки распознают человеческие фальшивые эмоции на уровне инстинкта
СФО
Территория успеха или случая: как устроено распределение мест в школах города Кемерово
