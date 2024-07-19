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В Минпросвещения утверждены специальности и должности в сфере профобучения БПЛА
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В Минпросвещения утверждены специальности и должности в сфере профобучения БПЛА

Министерство просвещения Российской Федерации разработало и утвердило список специальностей и должностей, направленных на создание системы непрерывного профессионального обучения в области проектирования, изготовления и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Официальный документ, подтверждающий данное решение, был опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно приказу, утвержденный перечень охватывает профессии рабочих и должности служащих, по которым будет осуществляться профессиональная подготовка в рамках пилотного проекта.

Основной целью данной инициативы является формирование комплексной системы подготовки специалистов, способных разрабатывать, производить и обслуживать беспилотные авиационные системы и их компоненты. Особое внимание уделяется эксплуатации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 килограммов.

В утвержденный список вошли такие специальности, как механик по ремонту и техническому обслуживанию легких беспилотных воздушных судов, инструктор по обучению операторов (внешних пилотов) БПЛА, а также специалист по сбору и обработке данных, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Tech. Sgt. Sabrina Johnson (public domain)

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