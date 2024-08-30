Партия "Новые люди" предложила упростить получение российского гражданства

Фракция "Новые люди" в Государственной Думе подали на рассмотрение законопроект, который призван облегчить процедуру приобретения гражданства России для бывших граждан РФ, предлагающий подачу заявления на российское гражданство в любые зарубежные представительства. Текст законопроекта размещен на официальном сайте парламента.

Суть законопроекта сводится к тому, что всем лицам, которые отказались от российского гражданства по собственной инициативе, будет предоставлена возможность подавать заявления на восстановление гражданства в любом заграничном учреждении, независимо от их местоположения и места жительства заявителей. Сейчас такая возможность доступна только для узкого круга случаев.

Депутаты считают, что это нововведение упростит процедуру получения российского гражданства для тех, кто ранее отказался от него по собственному желанию.

Фото: commons.wikimedia.org