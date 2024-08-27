Турция и Азербайджан обсудили шаги к нормализации отношений с Арменией

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции встретились для обсуждения нормализации отношений с Арменией

Обсуждение нормализации отношений между Баку и Ереваном на переговорах глав МИД Турции и Азербайджана.

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о результатах переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, которые состоялись во вторник в Анкаре. Одной из ключевых тем обсуждения стал процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Фидан отметил, что Азербайджан и Турция будут продолжать совместные усилия для достижения мира в регионе. Это заявление подчеркивает важность двустороннего сотрудничества в обеспечении стабильности на Южном Кавказе.

В свою очередь, Байрамов выразил обеспокоенность в связи с перевооружением Армении, которое, по его мнению, представляет собой дополнительную угрозу для безопасности в регионе. Он указал на то, что третьи страны способствуют этому процессу, что он считает ошибочной политикой. Байрамов добавил, что Азербайджан внимательно следит за происходящими событиями и координирует свои действия с Турцией. Он подчеркнул, что совместные усилия двух стран направлены на установление мира, благополучия и стабильности в регионе.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что, несмотря на положительную динамику в переговорах между Баку и Ереваном, территориальные претензии к Азербайджану все еще остаются в Конституции Армении и других нормативных актах. Байрамов напомнил, что Армения также имеет территориальные претензии к Турции, что создает дополнительные сложности для достижения мирного соглашения.

В завершение встречи Байрамов пригласил Фидана посетить Азербайджан с официальным визитом, подчеркивая тем самым важность дальнейшего диалога и укрепления взаимных отношений.

Фото: Wikimedia Commons/ Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağda vəziyyətlə bağlı qətnaməsini qəbul etmir, Tapdıq Fərhadoğlu