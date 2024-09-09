Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков выразил мнение, что вопрос использования украинскими военными нацистской символики должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что Россия имеет право на такую инициативу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости международного признания того факта, что в Украине не должны существовать подразделения, использующие символику нацизма.

По словам Бабакова, мировое сообщество должно осознать серьезность проблемы и принять меры против использования нацистских символов военнослужащими, так как это противоречит уставам ООН, Всеобщей декларации прав человека и другим международным документам.

Он отметил, что такие действия не только подрывают международное право, но и создают опасный прецедент, способствующий распространению идеологии ненависти и вражды. Бабаков подчеркнул, что это не просто оскорбление памяти жертв, но и попытка реабилитации идеологии, угрожающей миру и безопасности на глобальном уровне.

По мнению парламентария, Украина, допуская использование нацистской символики, бросает вызов основам гуманности и морали, лежащим в основе современных международных отношений.

Фото: commons. wikimedia.org/MusikAnimal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)