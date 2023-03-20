Наступление российских войск в ДНР приводит к тому, что противник вынужден отодвигать свою артиллерию, из которой обстреливает мирных жителей, на более удаленные огневые позиции. Об этом сообщил представитель администрации ДНР Андрей Баевский.

"Конечно вероятность обстрелов для жителей прифронтовых районов Донецка и ДНР сохраняется. Однако, хочу обратить внимание, что обстрелы, которые производит противник, осуществляются уже с более отдаленных территорий. То есть наше продвижение и вытеснение противника на всех участках Донецкого направления продолжается и дает свои плоды", — сказал Баевский, передает РИА "Новости".

Для примера он привел недавний обстрел села Александровка, который ВСУ производили из района Курахово. Ранее, по словам Баевского, с такого расстояния ствольная артиллерия не работала.