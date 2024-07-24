Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с решительным заявлением, касающимся попыток дестабилизации общественного порядка в стране.

Он подчеркнул, что любые усилия, направленные на запугивание граждан или разобщение российского социума, обречены на провал.

В своем обращении, приуроченном к профессиональному празднику работников следственных органов, президент особо отметил недопустимость манипуляций религиозными и национальными чувствами людей. Он предостерег, что подобные действия не останутся безнаказанными.

Лидер государства выразил твердую уверенность в том, что лица, прибегающие к таким методам, неизбежно столкнутся с правосудием. Он подчеркнул, что ответственность за подобные деяния будет неотвратимой и справедливой.

Таким образом, руководство страны демонстрирует решимость в защите общественного единства и готовность противостоять любым попыткам его нарушения. Это заявление служит четким сигналом о приоритетности сохранения стабильности и согласия в российском обществе.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)