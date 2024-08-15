Психиатр рассказал, как бороться с обсессивно-компульсивным расстройством

Человеку с обсессивно-компульсивным расстройством необходимо обратиться к психиатру. Кроме того, он должен вести дневник и пытаться контролировать свои эмоции. Об этом NewsInfo.Ru сообщил психиатр, врач-нарколог, главный врач клиники МедПлюс Василий Шуров.

На вопрос, как человеку с диагнозом ОКР избавиться от навязчивых мыслей и отказаться от различных ритуалов, эксперт ответил, что в этом может помочь врач-психиатор.

"С помощью врачей-психиатров. Идут к врачу, получают психофармакологию. Там достаточно серьезные схемы, которые включают и антидепрессанты, и нормотимик, и работает психотерапевт. Самостоятельно если не проходит, то не проходит, оно только усугубляется в плане ритуалов", — сообщил главный врач клиники МедПлюс.

Однако психиатр добавил, что человек может и сам себе помочь. По его словам, необходимо вести дневник, осознавать, контролировать свои эмоции, понимать, что он ритуалами пытается успокоить тревогу и работать с этой тревогой.

"Сейчас еще в связи с ковидом по телевизору стали воспитывать, говорить, что мы руки неправильно моем и так далее. У всех, кого я вывел в ремиссию по ОКР, расстройство вновь обострилось", — поделился психиатр.

Василий Шуров утверждает, что человек может нормально жить с ОКР, однако ритуалами он сильно усложняет себе жизнь.

"Можно нормально жить с расстройством. Просто некоторые моются по три часа, по клеточкам ходят, прочие ритуалы себе придумывают. Он же живет. Он что, умирает после этого? Нет, просто это очень осложняет жизнь. У человека постоянно навязчивые мысли, связанные со страхом загрязнения, еще чем-то. Навязчивые мысли и компульсивные ритуалы для успокоения, которые он не контролирует. Мысли ему очень сильно не нравятся, но он не может об этом не думать. По этой причине речь идёт о психофармакологии. Это серьезная терапия. Иногда госпитализировать пациента приходится, когда он по восемь часов моется", — объяснил Василий Шуров.

По словам эксперта, никто не знает, почему появляется это расстройство. Это невротическая симптоматика, добавил он. Часто это какая-то непроработанная травма, которая ушла в психику, но в целом это может быть всё что угодно.

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