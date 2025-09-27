Куда поехать смотреть на звёзды: лучшие обсерватории страны

Если манят звёзды, а неон городов утомляет, можно устроить себе особое путешествие — в обсерватории. Там проводят экскурсии, где рассказывают о космосе и дают возможность взглянуть в телескоп. Мы собрали пять уникальных объектов в разных уголках России. Все они расположены в живописных местах, так что после наблюдений за планетами можно прогуляться по окрестностям и отдохнуть на природе.

Карачаево-Черкесия, Архыз: Специальная астрофизическая обсерватория РАН

Здесь работает крупнейший в России телескоп для наблюдений за глубоким космосом. Обсерватория находится в посёлке Нижний Архыз, среди горных пейзажей. Белый купол высотой более 50 метров скрывает зеркало диаметром 6 метров и весом 42 тонны.

Место выбрали после долгих экспедиций ещё в конце 1950-х годов: искали участок с наименьшим количеством облачных дней. С 1976 года телескоп работает почти каждую ясную ночь.

Недалеко, в станице Зеленчукской, расположен радиотелескоп РАТАН-600 — кольцевая антенна диаметром 600 метров, крупнейшая в мире. Оба объекта доступны для экскурсий, также есть планетарий с ночными наблюдениями под открытым небом.

Санкт-Петербург: Пулковская обсерватория

Создана по указу Николая I и открыта в 1839 году. Американский астроном Бенджамин Гулд в XIX веке назвал её «астрономической столицей мира». Во время войны здания почти разрушили, но затем восстановили по оригинальным чертежам архитектора Щусева.

Сегодня Пулковская обсерватория — крупный исследовательский центр. Здесь изучают чёрные дыры, солнечную активность, космические объекты. Посетителей принимают группами, проводят экскурсии с разными тематическими программами.

Казань: Астрономическая обсерватория Казанского университета им. В. П. Энгельгардта

Находится в посёлке Октябрьский неподалёку от Казани. Первое здание появилось здесь ещё в 1814 году, а современный комплекс сформировался к началу XX века. Объект включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В обсерватории действует 12 телескопов, в том числе исторические приборы XIX века, которые до сих пор сохраняют работоспособность. Среди экспонатов — редкие инструменты: гелиометр и меридианный круг.

Для гостей работает планетарий с дневными и ночными программами, лекциями и полнокупольными фильмами о Вселенной.

Иркутск: Байкальская астрофизическая обсерватория

Расположена в Листвянке, прямо на берегу Байкала. Главный инструмент — большой солнечный вакуумный телескоп, построенный в 1980 году. Он остаётся крупнейшим в Евразии. Высота установки — 25 метров, примерно как девятиэтажный дом.

Здесь изучают солнечные вспышки и магнитные поля. Для туристов открыты экскурсии с осмотром старого телескопа, через который можно рассмотреть солнечный диск и даже пятна. Вечером доступны наблюдения за Луной, планетами и галактиками.

Площадка возле телескопа считается одной из лучших смотровых точек на Южном Байкале.

Пущино: радиоастрономическая обсерватория ФИАН

Старейшее российское учреждение радиоастрономии работает с 1956 года. Здесь открыли сверхкорону Солнца и до сих пор исследуют пульсары и процессы в межпланетной плазме.

На территории расположены три радиотелескопа: БСА с антенными решётками площадью более семи гектаров, ДКР-1000 протяжённостью в километр и РТ-22 — тарелка диаметром 22 метра, наиболее впечатляющая для туристов.

В обсерватории проходят дни открытых дверей с лекциями, мастер-классами и ночными наблюдениями в телескоп.