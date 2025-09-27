Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Радиотелескоп
Радиотелескоп
© Wikimedia Commons by Александр Власенко is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:56

Куда поехать смотреть на звёзды: лучшие обсерватории страны

Пять обсерваторий России, где можно побывать на экскурсии и посмотреть на звёзды

Если манят звёзды, а неон городов утомляет, можно устроить себе особое путешествие — в обсерватории. Там проводят экскурсии, где рассказывают о космосе и дают возможность взглянуть в телескоп. Мы собрали пять уникальных объектов в разных уголках России. Все они расположены в живописных местах, так что после наблюдений за планетами можно прогуляться по окрестностям и отдохнуть на природе.

Карачаево-Черкесия, Архыз: Специальная астрофизическая обсерватория РАН

Здесь работает крупнейший в России телескоп для наблюдений за глубоким космосом. Обсерватория находится в посёлке Нижний Архыз, среди горных пейзажей. Белый купол высотой более 50 метров скрывает зеркало диаметром 6 метров и весом 42 тонны.

Место выбрали после долгих экспедиций ещё в конце 1950-х годов: искали участок с наименьшим количеством облачных дней. С 1976 года телескоп работает почти каждую ясную ночь.

Недалеко, в станице Зеленчукской, расположен радиотелескоп РАТАН-600 — кольцевая антенна диаметром 600 метров, крупнейшая в мире. Оба объекта доступны для экскурсий, также есть планетарий с ночными наблюдениями под открытым небом.

Санкт-Петербург: Пулковская обсерватория

Создана по указу Николая I и открыта в 1839 году. Американский астроном Бенджамин Гулд в XIX веке назвал её «астрономической столицей мира». Во время войны здания почти разрушили, но затем восстановили по оригинальным чертежам архитектора Щусева.

Сегодня Пулковская обсерватория — крупный исследовательский центр. Здесь изучают чёрные дыры, солнечную активность, космические объекты. Посетителей принимают группами, проводят экскурсии с разными тематическими программами.

Казань: Астрономическая обсерватория Казанского университета им. В. П. Энгельгардта

Находится в посёлке Октябрьский неподалёку от Казани. Первое здание появилось здесь ещё в 1814 году, а современный комплекс сформировался к началу XX века. Объект включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В обсерватории действует 12 телескопов, в том числе исторические приборы XIX века, которые до сих пор сохраняют работоспособность. Среди экспонатов — редкие инструменты: гелиометр и меридианный круг.

Для гостей работает планетарий с дневными и ночными программами, лекциями и полнокупольными фильмами о Вселенной.

Иркутск: Байкальская астрофизическая обсерватория

Расположена в Листвянке, прямо на берегу Байкала. Главный инструмент — большой солнечный вакуумный телескоп, построенный в 1980 году. Он остаётся крупнейшим в Евразии. Высота установки — 25 метров, примерно как девятиэтажный дом.

Здесь изучают солнечные вспышки и магнитные поля. Для туристов открыты экскурсии с осмотром старого телескопа, через который можно рассмотреть солнечный диск и даже пятна. Вечером доступны наблюдения за Луной, планетами и галактиками.

Площадка возле телескопа считается одной из лучших смотровых точек на Южном Байкале.

Пущино: радиоастрономическая обсерватория ФИАН

Старейшее российское учреждение радиоастрономии работает с 1956 года. Здесь открыли сверхкорону Солнца и до сих пор исследуют пульсары и процессы в межпланетной плазме.

На территории расположены три радиотелескопа: БСА с антенными решётками площадью более семи гектаров, ДКР-1000 протяжённостью в километр и РТ-22 — тарелка диаметром 22 метра, наиболее впечатляющая для туристов.

В обсерватории проходят дни открытых дверей с лекциями, мастер-классами и ночными наблюдениями в телескоп.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимовка без визы: Бали, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка сегодня в 6:07

Зимовка без визы: 8 стран, где холод забывается за один перелёт

Восемь тёплых направлений для зимовки: сравниваем климат, активности и быт, даём пошаговый план и лайфхаки для комфортной удалённой жизни.

Читать полностью » Туроператоры: спрос на Мексику вырос, Доминикана теряет позиции без прямых рейсов вчера в 21:41

Формула-1 и День мёртвых против all inclusive: битва Мексики и Доминиканы за туриста

Карибы зовут и без прямых рейсов: где выигрывает Мексика, чем Доминикана берёт реванш и как собрать «экономный» маршрут через Кубу, чтобы не переплатить за зиму-2025/2026.

Читать полностью » Астротуризм становится новым трендом: от кемпинга до авторских туров за 75 тысяч рублей вчера в 20:31

Город украл звёзды: как астротуризм возвращает людям настоящее небо

Астротуризм становится модным направлением: наблюдение за звёздами и редкими явлениями помогает снять стресс и вдохновляет. Сколько это стоит?

Читать полностью » Светлана Зеновская: нагрузка на Соловецкий архипелаг ограничена 60 тысячами туристов в год вчера в 19:28

Соловки зимой — не запрет, а открытие: почему тишина здесь ценнее лета

Учёные ограничили посещаемость Соловков 60 тысячами туристов в год. Но туроператоры предлагают решение — сделать архипелаг круглогодичным направлением.

Читать полностью » Рейкьявик признан самым холодным городом Европы для отдыха осенью — данные Omio вчера в 18:24

Осень в Европе как в кино: где найти атмосферу "Девочек Гилмор"

Ищете идеальное место для осеннего путешествия? Мы собрали 10 городов Европы с комфортной температурой в октябре и уникальной атмосферой уюта.

Читать полностью » Диагональная расстановка и ниши позволяют рационально использовать площадь маленькой кухни вчера в 17:37

Маленькая кухня - место для ошибок: где теряется каждый сантиметр

Как организовать маленькую кухню: убрать дверь, заменить её раздвижной или складной, продумать рабочую зону и технику так, чтобы каждый сантиметр работал.

Читать полностью » Зеленый цвет в детской успокаивает и повышает мозговую активность вчера в 17:33

Яркий дизайн, который утомляет: когда декор в комнате вреден ребёнку

Как зелёный и белый цвета влияют на атмосферу в детской комнате и почему их сочетание помогает создать уютное, безопасное и развивающее пространство.

Читать полностью » Ниши и диагональная расстановка экономят место в ванной вчера в 17:31

Ниши, подиумы и инсталляции: практическая схема грамотной перепланировки ванной

Ремонт ванной комнаты требует продуманности и точного расчёта, но современные решения позволяют сделать уютное и функциональное пространство даже на 3 м². Главное — правильный выбор планировки, материалов и сантехники.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Сравнение курортов Индийского океана: какой выбрать для отдыха зимой
Дом

Способы выравнивания стен в квартире: штукатурка, шпаклевка и гипсокартон
Дом

Уборка после ремонта: удаление строительного мусора, пыли и пятен
Наука

Homo Naledi практиковали преднамеренные захоронения задолго до Homo sapiens — данные журнала eLife
Авто и мото

Эксперты назвали шаги для безопасной покупки автомобиля с пробегом в России
Дом

Выбор утеплителя для каркасного дома: рекомендации экспертов
Садоводство

Эксперты объяснили: подвесные корзины с цветами теряют бутоны из-за резкой смены условий
Технологии

В США произошла масштабная кибератака на устройства Cisco — Bloomberg
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet