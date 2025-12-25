Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с заработной платой
Девушка с заработной платой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:23

С 2026 года "13-я зарплата" станет обязательной: как требовать её по закону и что делать, если премию не выплачивают?

Общественная палата предложила распространить 13-ю зарплату на всех бюджетников – Лента.ру

Госдума предложила гарантировать "13-ю зарплату" для врачей и педагогов, а Общественная палата — для всех бюджетников. Эти инициативы пока находятся на стадии обсуждения, но с 1 сентября 2025 года работодатели будут обязаны чётко прописывать условия премий, включая годовую, в своих трудовых договорах. Об этом сообщает Лента.ру.

Кто получит "13-ю зарплату" и как это будет регулироваться?

Согласно предложению Госдумы, право на "13-ю зарплату" получат работники в сферах здравоохранения и образования, а в Общественной палате предлагают распространять эту выплату на всех бюджетников. Однако пока это всего лишь инициативы, и реальное введение этих выплат может занять время.

С 1 сентября 2025 года работодатели будут обязаны чётко прописывать в трудовых договорах условия премий, включая "13-ю зарплату". Это значит, что с этого момента в организациях, где премирование является обязательной частью компенсации, будет установлен конкретный порядок и условия таких выплат.

Как требовать "13-ю зарплату"?

Если вы работаете в организации, которая не прописала годовую премию или условия её получения, вы имеете право запросить эти условия у работодателя.

Кроме того, если в коллективном или трудовом договоре указано, что премия полагается, то работодатель обязан её выплачивать. Важно: если премия уже была закреплена в вашем трудовом договоре, работодатель не имеет права её сократить без обоснования.

Что делать, если работодатель пытается сократить премию?

Если ваш работодатель пытается снизить или вовсе отменить премию, в том числе "13-ю зарплату", необходимо обратиться к юристу для консультации и проверки условий вашего трудового договора.

В некоторых случаях можно будет доказать неправомерность таких действий в судебном порядке. Важно собрать все документы, подтверждающие ваш трудовой стаж и условия премирования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Татьяна Буцкая подняла вопрос безопасности продажи регенеративных патронов – ТАСС сегодня в 3:08
Регенеративные патроны на свободной продаже: как обычный товар стал угрозой для детей

Татьяна Буцкая обратилась в МВД и Роскомнадзор с просьбой ограничить продажу и распространение опасных регенеративных патронов для противогазов после трагического инцидента в Химках.

Читать полностью » Синдром отложенной жизни заставляет ждать идеальный момент — психолог Пузырев вчера в 18:54
Откладывают не дела, а саму жизнь: почему привычный дискомфорт пугает меньше перемен

Психолог объяснил, почему синдром отложенной жизни связан не с ленью, а со страхом перемен, и как постоянное откладывание изменений мешает получать удовлетворение от настоящего.

Читать полностью » Немкин назвал второй пакет мер против мошенников стратегией цифровой безопасности вчера в 18:25
Детские SIM-карты и маркировка звонков: второй пакет антифрод-мер меняет правила связи

Правительство России вводит масштабные меры для борьбы с кибермошенничеством: системы 'Антифрод', запрет международных звонков без согласия, контроль детей и внедрение ИИ. Узнайте, как эти шаги изменят безопасность ваших данных и защитят от новых угроз.

Читать полностью » Рутина может быть полезна для психики — психолог Колобова вчера в 16:30
Рутина оказалась не врагом: почему привычные действия спасают мозг от перегрузки

Психолог Светлана Колобова рассказала NewsInfo почему рутина помогает мозгу экономить ресурсы и в каких случаях она становится вредной.

Читать полностью » РЖД прорабатывают онлайн-заказ встречи пассажиров и доставки багажа к поезду — ТАСС вчера в 16:20
Вокзал перестаёт быть испытанием: РЖД готовят сервис, который довезёт багаж до вагона

РЖД готовят онлайн-заказ встречи пассажиров и доставки багажа прямо к поезду. Как сервис может работать и какие функции уже внедрены?

Читать полностью » Москвич потребовал признать незаконными ограничения звонков в WhatsApp — ТАСС вчера в 16:09
Звонки в Telegram и WhatsApp дошли до суда: ограничения впервые пытаются признать незаконными

В первый раз в истории судебная система оспаривает законность ограничений звонков в Telegram и WhatsApp. Узнайте, что скрывается за этим уникальным случаем!

Читать полностью » Путин поручил правительству подготовить гибкую поддержку многодетных семей – Владимир Путин вчера в 16:01
Демография требует тонкой настройки: для многодетных готовят нестандартную поддержку

Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение для поддержки многодетных семей и напомнил о новых мерах помощи с 2026 года.

Читать полностью » Россиянки теряют потенциальных партнёров из-за строгих фильтров – CEO Teamo Анна Гришачева вчера в 16:01
Слишком много галочек — и никого рядом: как фильтры в дейтинге работают против любви

Избыточные требования в дейтинг-приложениях снижают шансы на знакомство. Эксперт объяснила, какие фильтры мешают найти партнёра.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Уролог предупредил о рисках для репродуктивного здоровья от ношения термобелья – Лента.ру
Красота и здоровье
27-летняя Саммер Роберт страдает от гигантомастии: грудь весит 32 кг и продолжает расти – Daily Star
Садоводство
Земля передает нам сигналы через дождевых червей и структуру почвы — агроном
Происшествия
В Китае водитель стал заложником своего автомобиля из-за неисправного круиз-контроля – ТАСС
Туризм
Асфальтированная дорога между Байкалом и Хубсугулом откроет новый туристический маршрут – ТАСС
Красота и здоровье
Красная икра полезна, но переедание может вызвать проблемы с пищеварением — Оксана Михалева
Наука
Найдены яйца паразитов в канализации римского форта Виндоланда — Леджер
Туризм
Лечче стал базой для романтических выходных рядом с побережьем Саленто в Италии — Travel + Leisure
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet