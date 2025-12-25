С 2026 года "13-я зарплата" станет обязательной: как требовать её по закону и что делать, если премию не выплачивают?
Госдума предложила гарантировать "13-ю зарплату" для врачей и педагогов, а Общественная палата — для всех бюджетников. Эти инициативы пока находятся на стадии обсуждения, но с 1 сентября 2025 года работодатели будут обязаны чётко прописывать условия премий, включая годовую, в своих трудовых договорах. Об этом сообщает Лента.ру.
Кто получит "13-ю зарплату" и как это будет регулироваться?
Согласно предложению Госдумы, право на "13-ю зарплату" получат работники в сферах здравоохранения и образования, а в Общественной палате предлагают распространять эту выплату на всех бюджетников. Однако пока это всего лишь инициативы, и реальное введение этих выплат может занять время.
С 1 сентября 2025 года работодатели будут обязаны чётко прописывать в трудовых договорах условия премий, включая "13-ю зарплату". Это значит, что с этого момента в организациях, где премирование является обязательной частью компенсации, будет установлен конкретный порядок и условия таких выплат.
Как требовать "13-ю зарплату"?
Если вы работаете в организации, которая не прописала годовую премию или условия её получения, вы имеете право запросить эти условия у работодателя.
Кроме того, если в коллективном или трудовом договоре указано, что премия полагается, то работодатель обязан её выплачивать. Важно: если премия уже была закреплена в вашем трудовом договоре, работодатель не имеет права её сократить без обоснования.
Что делать, если работодатель пытается сократить премию?
Если ваш работодатель пытается снизить или вовсе отменить премию, в том числе "13-ю зарплату", необходимо обратиться к юристу для консультации и проверки условий вашего трудового договора.
В некоторых случаях можно будет доказать неправомерность таких действий в судебном порядке. Важно собрать все документы, подтверждающие ваш трудовой стаж и условия премирования.
