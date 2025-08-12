Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
врач в больнице
врач в больнице
Олег Белов Опубликована вчера в 23:22

Анкета — не формальность: зачем врачам знать всё, даже о забытых болезнях

Стоматологическая операция в Москве закончилась трагедией из-за недостоверной анкеты пациента

Фраза "расскажите врачу всё" часто звучит формально. Однако недавняя трагедия в одной из московских стоматологических клиник показывает: неполная информация о состоянии здоровья может стоить жизни. И это не преувеличение.

Сначала — лечение, потом — реанимация
Пациент пришёл в клинику для комплексного лечения и улучшения состояния зубов. Первый этап — хирургическое удаление разрушенных зубов. Из-за большого объёма вмешательства было решено провести операцию под общим наркозом.

Пациент заполнил анкету, в которой указал, что не имеет хронических заболеваний и не предъявляет жалоб. Анализы и ЭКГ не выявили противопоказаний. День операции был назначен.

Но всё пошло не по плану. Уже на этапе введения в наркоз у пациента возникло тяжёлое осложнение. Врачи действовали по протоколу, вызвали скорую помощь, подключили экстренные службы. Пациента доставили в НИИ Склифосовского. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Что пошло не так?
Ключевой момент — неполнота данных, предоставленных пациентом. Как позже выяснилось, у него были хронические заболевания, о которых он не сообщил. Они могли казаться ему несущественными, неактуальными, "в стадии ремиссии" — но сыграли роковую роль.

"Если бы пациент сообщил о состоянии здоровья, трагедии можно было бы избежать", — подчеркнула Марьям Пенджиева, главный врач клиники "ДЕНТАЛ-ВИП".

Что говорит закон?
С точки зрения права, пациент обязан предоставлять достоверную информацию о себе.

"Врач не несёт ответственности за недостоверные сведения, сообщённые пациентом", — отметил юрист Алексей Поляков, адвокат бюро "Михайлов и Партнеры".

По каждому подобному случаю проводится экспертиза качества медицинской помощи, и если будет доказано, что врач действовал по стандартам, а пациент утаил важные сведения, — ответственность ложится на самого пациента.

Скорая помощь сработала — но этого было недостаточно
Оперативный приезд двух бригад "Скорой", последующая эвакуация и интенсивная терапия в НИИ Склифосовского — всё это было выполнено на высочайшем уровне.

"Не в каждой стране мегаполис с пробками может обеспечить такую логистику и оснащение экстренной помощи", — отметила Ирина Бобринская, доктор медицинских наук и анестезиолог-реаниматолог.

Вывод: правда может спасти
Молчание о диагнозе или недосказанность в анкете — это не безобидная забывчивость, а фактор риска, который может перечеркнуть все усилия врачей и новейшую аппаратуру.

"Даже редкие, почти забытые симптомы, хронические болезни в ремиссии, непереносимость лекарств — всё это нужно сообщать врачу. Анкета — не формальность. Это ваша защита", — подчёркивает Пенджиева.

