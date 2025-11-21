Неловкая тишина растворяется за секунду: как поддержать разговор в незнакомой компании

Поддерживать беседу в незнакомой компании помогает умение вести легкий, ненавязчивый разговор, отметила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. О приемах таких разговоров она рассказала в комментарии NewsInfo.

Психолог объяснила, что уверенность в новой компании во многом зависит от навыка поддерживать легкие темы и находить точки соприкосновения с собеседником.

"Не должно быть очень глубоких тем. Темы должны касаться того, что вы знаете про этого человека и про себя, что общего между вами или какие-то общие темы. Это могут быть темы по поводу искусства, погоды, общих радостей или общих лёгких, несущественных проблем, но легких-легких", — подчеркнула Потемкина.

Она добавила, что продолжать диалог помогают короткие реплики, интерес к собеседнику и умение подхватывать предложенную тему либо мягко вводить свою.

"Что интересного вы увидели, услышали, какая-то забавная реплика, услышанная в транспорте или на работе, какая-то книга, которую вы прочли, можно поделиться своим впечатлением. Если, конечно, вы знаете, что ваш собеседник интересуется этим", — добавила психолог.

По словам эксперта, хорошо помогают наладить диалог в незнакомой компании ненавязчивые комплименты собеседнику.