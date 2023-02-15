Большинство зданий, обрушилось из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы. Об этом заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.
По его словам, здания были построены до катастрофы 1999 года, после которой были ужесточены правила строительства в сейсмоопасных зонах, передает РИА "Новости".
По мнению экспертов, порядка 70% населения Турции проживает в сейсмоопасных зонах, для уменьшения жертв и разрушений в случае новых землетрясений необходимо сделать выводы из катастрофы 6 февраля.
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