Большинство зданий, обрушилось из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы. Об этом заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

По его словам, здания были построены до катастрофы 1999 года, после которой были ужесточены правила строительства в сейсмоопасных зонах, передает РИА "Новости".

По мнению экспертов, порядка 70% населения Турции проживает в сейсмоопасных зонах, для уменьшения жертв и разрушений в случае новых землетрясений необходимо сделать выводы из катастрофы 6 февраля.