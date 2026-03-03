Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя обрезка деревьев
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:58

Яблоня просит о помощи: как понять, что нужна срочная обрезка старых ветвей

Загущенная крона как "воронье гнездо" и усыхающие ветви сигнализируют о том, что дереву нужна обработка, отметила плодовод Ольга Ефремова. О необходимости весенней обрезки плодовых культур она рассказала в беседе с NewsInfo.

Весенняя обрезка это регулярная и обязательная процедура для поддержания здоровья сада, говорит плодовод. По ее словам, ориентироваться стоит не только на календарь, но и на погодные условия.

"Если прореживать крону, не будет загущений, крона будет хорошо продуваться ветрами, влага от дождей и туманов будет быстрее высыхать, а следовательно грибковые заболевания уменьшатся", — отметила Ефремова.

Специалист добавила, что сигналом к началу работ служит стабильное потепление. Если на улице стало теплее, выглядывает солнце, а температура не опускается ниже минус десяти градусов, можно приступать к обрезке.

Кроме погодных условий, на необходимость процедуры указывает и внешний вид дерева. Плодовод перечислила несколько характерных признаков того, что яблоня или груша нуждаются в прореживании.

"Загущенная крона как "воронье гнездо", весь урожай наверху или на периферии. Усыхают ветви, дерево явно выше "зоны обслуживания", то есть слишком выросло вверх и есть повреждения на коре или на ветвях", — пояснила специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

