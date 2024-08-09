Образцы пород мантии Земли подняты со дна Атлантики для исследований. Геологи добыли километровый фрагмент мантии Земли со дна Атлантики

Геологи совершили прорыв в изучении земных недр, извлекв фрагмент пород верхней мантии длиной более километра со дна Атлантического океана. Образец был добыт в районе геотермального поля "Затерянный город" — зоны, где породы мантии подходят максимально близко к поверхности.
Это открытие позволит ученым детально изучить состав и процессы, происходящие в мантии, включая механизмы плавления пород и их взаимодействие с океаном.
Добытые породы, в основном перидотиты, уже преподнесли сюрпризы. Анализ показал необычно низкое содержание пироксена и высокое содержание магния, что свидетельствует о более интенсивном плавлении мантии, чем предполагалось ранее.
"Это открытие поможет нам лучше понять процессы образования магмы и возникновения вулканических извержений", — отметил профессор Йохан Лиссенберг из Кардиффского университета.
"Полученные нами образцы пород мантии станут эталоном для исследований на ближайшие десятилетия. Они помогут изучить процессы плавления мантии, взаимодействие литосферы и океана, а также вопросы органической геохимии и микробиологии. Все данные будут открыты для научного сообщества", - заявил доцент Университета Лидса Эндрю Маккейг, слова которого приводит пресс-служба WHOI.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Alvesgaspar, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
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