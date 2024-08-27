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Росатом экспортирует крупнейшую партию оборудования для ИТЭР во Францию
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"Росатом" осуществила отправку крупнейшей в этом году партии оборудования на площадку строительства Международного термоядерного экспериментального реактора во Франции

Росатом экспортирует крупнейшую партию оборудования для ИТЭР во Францию

Росатом отправил во Францию крупнейшую партию оборудования для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) в этом году. Об этом сообщила пресс-служба частного учреждения "Проектный центр ИТЭР" (Росатом).

На строительную площадку ИТЭР доставлена каркасная рама первого из четырех испытательных стендов для проведения вакуумных, прочностных, тепловых и функциональных испытаний портовых заглушек вакуумной камеры. Испытательные стенды, включая отправленную раму, изготавливаются в Брянске с использованием передовых и зачастую уникальных отечественных технологий и разработок. Во время испытаний внутри стендов создаются условия, максимально приближенные к реальным условиям работы будущего реактора.

Отправленная к месту строительства реактора рама испытательного стенда стала первой российской поставкой в рамках проекта ИТЭР. Металлическая конструкция массой более 20 тонн необходима для равномерного распределения нагрузки.

"Россия продолжает ответственно выполнять свои обязательства по натуральному вкладу в проект ИТЭР. В этом году мы уже осуществили ряд поставок высокотехнологичного оборудования. Сейчас, в соответствии с графиком, в организацию ИТЭР отправлены первые компоненты этой важной системы. Это значительное достижение Росатома, наших зарубежных партнеров и коллег", - отметил директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников.

По словам директора проектного офиса ИТЭР Олеси Соловьевой, отправленная рама и испытательные стенды изготавливаются в Брянске с применением передовых отечественных технологий и разработок. "Мы создаем стенд для испытания порт-плагов (диагностические модули, оснащенные датчиками для измерения параметров горения плазмы), уникальность которого заключается в сочетании двух технологий - высокого вакуума и термоциклирования, а также нагрева до 240 градусов. Наши стенды предназначены для работы в токамаке (ядерном реакторе). Прежде чем они будут использоваться в токамаке, они должны пройти испытания", - пояснила она.

По ее словам, ООО "НПО "ГКМП" присоединилось к проекту ИТЭР в 2020 году, и эта поставка стала для предприятия первой. "В последующие годы, начиная с 2025 года и до 2032 года, будут осуществляться дополнительные поставки", - добавила Соловьева.

О проекте
ИТЭР - это проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося при совместных усилиях международного сообщества в Провансе (Франция), недалеко от Марселя. Основная задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в разработке необходимых для этого технологических процессов. Частное учреждение госкорпорации "Росатом" "Проектный центр ИТЭР" выполняет функции российского национального агентства ИТЭР, ответственного за обеспечение натурального вклада России в проект.

Фото: Wikimedia Commons/ Национальная лаборатория Окридж , Сайт ITER , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)

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