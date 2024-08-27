Росатом отправил во Францию крупнейшую партию оборудования для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) в этом году. Об этом сообщила пресс-служба частного учреждения "Проектный центр ИТЭР" (Росатом).

На строительную площадку ИТЭР доставлена каркасная рама первого из четырех испытательных стендов для проведения вакуумных, прочностных, тепловых и функциональных испытаний портовых заглушек вакуумной камеры. Испытательные стенды, включая отправленную раму, изготавливаются в Брянске с использованием передовых и зачастую уникальных отечественных технологий и разработок. Во время испытаний внутри стендов создаются условия, максимально приближенные к реальным условиям работы будущего реактора.

Отправленная к месту строительства реактора рама испытательного стенда стала первой российской поставкой в рамках проекта ИТЭР. Металлическая конструкция массой более 20 тонн необходима для равномерного распределения нагрузки.

"Россия продолжает ответственно выполнять свои обязательства по натуральному вкладу в проект ИТЭР. В этом году мы уже осуществили ряд поставок высокотехнологичного оборудования. Сейчас, в соответствии с графиком, в организацию ИТЭР отправлены первые компоненты этой важной системы. Это значительное достижение Росатома, наших зарубежных партнеров и коллег", - отметил директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников.

По словам директора проектного офиса ИТЭР Олеси Соловьевой, отправленная рама и испытательные стенды изготавливаются в Брянске с применением передовых отечественных технологий и разработок. "Мы создаем стенд для испытания порт-плагов (диагностические модули, оснащенные датчиками для измерения параметров горения плазмы), уникальность которого заключается в сочетании двух технологий - высокого вакуума и термоциклирования, а также нагрева до 240 градусов. Наши стенды предназначены для работы в токамаке (ядерном реакторе). Прежде чем они будут использоваться в токамаке, они должны пройти испытания", - пояснила она.

По ее словам, ООО "НПО "ГКМП" присоединилось к проекту ИТЭР в 2020 году, и эта поставка стала для предприятия первой. "В последующие годы, начиная с 2025 года и до 2032 года, будут осуществляться дополнительные поставки", - добавила Соловьева.

О проекте

ИТЭР - это проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося при совместных усилиях международного сообщества в Провансе (Франция), недалеко от Марселя. Основная задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в разработке необходимых для этого технологических процессов. Частное учреждение госкорпорации "Росатом" "Проектный центр ИТЭР" выполняет функции российского национального агентства ИТЭР, ответственного за обеспечение натурального вклада России в проект.

Фото: Wikimedia Commons/ Национальная лаборатория Окридж , Сайт ITER , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)