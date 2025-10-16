Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
суд
суд
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:36

Миллионы на укрепления — в никуда: дело о хищении оборонных средств набирает обороты

В Воронеже расследуют хищение 42 млн рублей при поставке "зубов дракона"

В Воронеже разгорается громкое дело о хищении государственных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений у границы с Украиной. Следователи выясняют, куда пропали десятки миллионов рублей, предназначенных на производство противотанковых бетонных пирамид — так называемых "зубов дракона".

Миллионы за бетон

Как сообщает "Коммерсант Черноземье", местная компания ООО "Энергостройкомплекс" изготовила почти 5000 бетонных изделий по заказу курских властей, однако оплаты за выполненные работы так и не получила. По данным следствия, 42 млн рублей могли быть похищены субподрядчиком — ООО "Авира", занимавшимся транспортировкой продукции.

Подозреваемый — на фронте

Ход расследования осложнился тем, что владелец "Авиры" Вадим Субботин заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий на Украине. Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) было приостановлено, несмотря на то, что суд уже постановил арестовать имущество предпринимателя. Потерпевшая сторона — "Энергостройкомплекс" — требует возобновления дела и исполнения решения суда.

Новые претензии к компании

Проблемы "Авиры" не ограничиваются Воронежем. В отношении компании возбуждено ещё одно уголовное дело — о неисполнении госконтракта в Самарской области, где с неё взыскали 95 млн рублей долга. Защита Субботина утверждает, что обвинения безосновательны, а сам он продолжает служить в зоне СВО.

Масштабные подозрения в Курской области

Ранее, 17 мая, губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что подрядчики, занимавшиеся возведением "зубов дракона" и других укреплений, могли присвоить до 4,1 млрд рублей. Всего на эти оборонные проекты выделялось свыше 19 млрд рублей, включая строительство фортификационных рубежей и инженерных сооружений на приграничных территориях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алексей Трепалин: перебои с бензином в России связаны с ростом спроса и ремонтом НПЗ 27.09.2025 в 22:10
Пустые колонки и лимиты на бензин: почему юг России остался без топлива

На юге и в центре России начались перебои с бензином: пустые заправки, рост цен и угрозы дефицита. Эксперты рассказали, почему всё так серьёзно.

Читать полностью » Более 3,5 тыс. медиков Белгородской области получают федеральные выплаты — Гладков 27.09.2025 в 21:10
Цена помощи: почему медики приграничья работают на пределе сил

Белгородские медики ежедневно спасают жизни в приграничье. За год — сотни тысяч выездов и миллиарды рублей поддержки из федерального бюджета.

Читать полностью » Жители Белгородской области подали свыше 130 тысяч заявок на самозапрет кредитов на портале Госуслуги 27.09.2025 в 20:49
Жители Белгородской области нашли способ одним кликом закрыть доступ мошенникам

Жители Белгородской области подали свыше 130 тыс. заявлений на самозапрет кредитов через «Госуслуги». Как работает новый сервис защиты?

Читать полностью » Вильфанд: температура в России в ближайшие дни упадёт на 15–20 градусов ниже нормы 27.09.2025 в 19:55
Холодный фронт с севера меняет жизнь миллионов: заморозки дойдут до юга

Россия готовится к резкому похолоданию: в ряде регионов столбики термометров упадут на 15–20 градусов, а заморозки станут привычным явлением.

Читать полностью » Рязаньстат: Рязанская область заняла второе место в ЦФО по росту промышленного производства 25.09.2025 в 15:10
Рязань рвётся в лидеры: промышленный рывок, которого не ожидали

Рязанская область вошла в лидеры ЦФО по росту производства. Какие отрасли показали наибольший скачок и что это значит для региона?

Читать полностью » Турпоток в санатории Воронежской области снизился на 5,2% при высокой загрузке — данные портала 25.09.2025 в 14:10
Воронежские санатории полны, но туристов меньше: как так получилось

Воронежские санатории вошли в топ ЦФО, но столкнулись с падением турпотока. Почему при высокой загрузке число отдыхающих снижается?

Читать полностью » Турнир в Рязанской области: команда Тамбовской области выиграла серебро в настольном теннисе 25.09.2025 в 13:31
5 лет без медалей: как Тамбов прорвался в финал ЦФО по настольному теннису

Тамбовская команда по настольному теннису пробилась в финал первенства ЦФО и показала лучший результат за 15 лет, уступив лишь воронежским спортсменкам.

Читать полностью » Синоптик Тишковец: в Москве менять резину стоит при +5 °C 13.09.2025 в 13:17
Осень обманет, зима накажет: когда дорога превращается в каток

В Москве переходить на зимние шины стоит при +5 °C, обычно это конец октября. ГИБДД напоминает: зимой летняя резина под запретом, а летом штрафуют за шипы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Мэн: переход от рептилий к млекопитающим начался с революционных изменений в строении челюсти
Культура и шоу-бизнес
Селена Гомес рассказала о страхе счастья и синдроме ожидания катастрофы
Красота и здоровье
Врачи объяснили, что утренние отеки чаще всего связаны с недосыпом, солью и обезвоживанием
Дом
Перекись водорода помогает вернуть белизну белью без хлора и запаха
Авто и мото
В Санкт-Петербурге сервис Ситидрайв ввёл плату за завершение аренды
Мир
Орбан: Венгрия готова стать площадкой для встречи Трампа с Путиным
Туризм
Альберт Садретдинов: низкая пропускная способность и загруженность путей сдерживают крымские маршруты
ЮФО
Астраханская детская клиническая больница имени Силищевой отметила 65-летие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet