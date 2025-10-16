Миллионы на укрепления — в никуда: дело о хищении оборонных средств набирает обороты

В Воронеже разгорается громкое дело о хищении государственных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений у границы с Украиной. Следователи выясняют, куда пропали десятки миллионов рублей, предназначенных на производство противотанковых бетонных пирамид — так называемых "зубов дракона".

Миллионы за бетон

Как сообщает "Коммерсант Черноземье", местная компания ООО "Энергостройкомплекс" изготовила почти 5000 бетонных изделий по заказу курских властей, однако оплаты за выполненные работы так и не получила. По данным следствия, 42 млн рублей могли быть похищены субподрядчиком — ООО "Авира", занимавшимся транспортировкой продукции.

Подозреваемый — на фронте

Ход расследования осложнился тем, что владелец "Авиры" Вадим Субботин заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий на Украине. Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) было приостановлено, несмотря на то, что суд уже постановил арестовать имущество предпринимателя. Потерпевшая сторона — "Энергостройкомплекс" — требует возобновления дела и исполнения решения суда.

Новые претензии к компании

Проблемы "Авиры" не ограничиваются Воронежем. В отношении компании возбуждено ещё одно уголовное дело — о неисполнении госконтракта в Самарской области, где с неё взыскали 95 млн рублей долга. Защита Субботина утверждает, что обвинения безосновательны, а сам он продолжает служить в зоне СВО.

Масштабные подозрения в Курской области

Ранее, 17 мая, губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что подрядчики, занимавшиеся возведением "зубов дракона" и других укреплений, могли присвоить до 4,1 млрд рублей. Всего на эти оборонные проекты выделялось свыше 19 млрд рублей, включая строительство фортификационных рубежей и инженерных сооружений на приграничных территориях.