Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
Брайан Берлетик: оборона ВСУ стремительно рушится
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

"Предсказуемая катастрофа: в США сообщили о неминуемом крахе ВСУ"

Брайан Берлетик: оборона ВСУ стремительно рушится

Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил в социальной сети Х, что оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область.

"Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", - отметил он.

Берлетик также подчеркнул, что российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. Он добавил, что ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.

Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразив три атаки, в результате которых ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.

Фото: Wikimedia Commons/https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=17458@morfVideoAudioFile , Неизвестный автор , ( Attribution-Share Alike 4.0. )

Мир

На Украине готовят к приватизации Николаевский глиноземный завод

На Украине готовят к приватизации Николаевский глиноземный завод

Украинские власти начали готовиться к приватизации одного из крупнейших европейских предприятий цветной металлургии — Николаевский глиноземный завод. Об этом сообщает издание LIga.net.

Читать полностью
WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать

WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"

Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.

Читать полностью

Общество

В Москве связали возросшее число заболеваемости ковидом с сезонностью

В Москве связали возросшее число заболеваемости ковидом с сезонностью

В Москве наблюдается сезонный рост заболеваемости COVID-19, что соответствует общемировой тенденции превращения вируса в сезонное заболевание. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе преобладает штамм FLiRT, который вызывает легкое течение болезни и быстрое выздоровление пациентов.

Читать полностью
В эти выходные в Москве из-за перекрытия Тверской улицы автобусы изменят маршруты

В эти выходные в Москве из-за перекрытия Тверской улицы автобусы изменят маршруты

В связи с тем, что начало Тверской улицы в Москве будет перекрыто с вечера 16 августа до утра 19 августа, несколько автобусных маршрутов временно изменятся, сообщил Департамент транспорта.

Читать полностью

Новости