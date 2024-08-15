Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил в социальной сети Х, что оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область.

"Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", - отметил он.

Берлетик также подчеркнул, что российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. Он добавил, что ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.

Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразив три атаки, в результате которых ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.

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