Германия хочет сильно увеличить бюджет на оборону к 2028 году

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что в настоящее время оборонные траты Германии превышают уровень десяти лет назад на 150%. Правительство нацелено не сокращать эти расходы, считая необходимым достичь и превзойти целевой уровень НАТО в 2%.
На данный момент Германия исполняет свои обязательства перед НАТО за счет специального бюджета, который не включен в основной финансовый план страны. Этот фонд предназначен для финансирования крупных закупок для вооруженных сил и для достижения целей альянса. Интересно, что лишь две трети стран НАТО выполнили целевой показатель выделения не менее 2% своего ВВП на оборону.
Также сообщалось, что с 2021 по 2024 годы доля расходов на оборону в ВВП возросла практически во всех государствах НАТО, лидерами по этому показателю являются Польша, Румыния и страны Балтии.
Германия, стремясь укрепить свою обороноспособность, сталкивается с рядом вызовов. Увеличение оборонных расходов до 80 миллиардов евро к 2028 году требует не только финансовых вложений, но и стратегической переориентации всей оборонной политики. Министр обороны Борис Писториус подчеркивает необходимость модернизации вооруженных сил, что включает в себя закупку современного оборудования и развитие инфраструктуры.
В условиях растущей угрозы, особенно со стороны восточных соседей, такие шаги становятся жизненно важными. Германия стремится не только достичь целевого уровня НАТО, но и занять более активную роль в европейской безопасности. Это в свою очередь может способствовать углублению военного сотрудничества с другими членами альянса, особенно с восточноевропейскими странами, которые уже значительно увеличили свои оборонные расходы.
Тем не менее, выполнение амбициозных планов требует от правительства Германии постоянного диалога с обществом и открытости к критике. Немаловажным аспектом является сохранение баланса между инвестициями в оборону и финансированием социальных программ, что может стать предметом обсуждения в предстоящих выборах и политических дебатах.
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