Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 73,8645
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 79,3355
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:13

В районе Красного Лимана украинские власти возводят несколько эшелонов обороны

Киев собирает технику и персонал для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"На Краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия Харькова", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".

По словам Рогова, для этих целей украинские войска в том числе привлекают трактора частных фермерских хозяйств.

Мир

В Турции назвали основные причины массового обрушения зданий во время последних землетрясений

Большинство зданий, обрушилось из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы.

Читать полностью

Украинские стрелки повредили больницу и жилые дома Доценка

Это произошло в Буденновском и Пролетарском районах в 7:30 и 7:35 утра

Читать полностью

Общество

Twitter стал местом свободы слова после его приобретения Илоном Маском

Пользователи социальной сети замечают, что платформа постепенно перестает быть местом "обмена официальными сообщениями"

Читать полностью

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля

Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения

Читать полностью

Новости