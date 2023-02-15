Киев собирает технику и персонал для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"На Краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия Харькова", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".
По словам Рогова, для этих целей украинские войска в том числе привлекают трактора частных фермерских хозяйств.
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