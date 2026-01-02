Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области
Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области
© function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:05

Оборона не устояла под давлением: артиллерийский удар изменил картину в Запорожье

Опорные пункты ВСУ под Гуляйполем уничтожены артиллерией группировки Восток — МО РФ

Артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области. В результате огневого воздействия были уничтожены опорные пункты противника в районе Гуляйполя, что существенно осложнило его действия на этом участке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Удар по укреплённым позициям

Как уточнили в военном ведомстве, к выполнению задачи привлекались расчёты ствольной артиллерии "Гиацинт-Б" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии. Артиллеристы действовали по заранее выявленным целям, нанося прицельные удары по укреплённым районам противника.

"Расчеты ствольной артиллерии "Гиацинт-Б" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника были уничтожены, что лишило его возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе", — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что уничтожение этих позиций снизило устойчивость обороны ВСУ и ограничило их манёвренность в данном районе.

Действия подразделений беспилотных систем

Помимо артиллерии, к выполнению боевых задач были привлечены подразделения войск беспилотных систем. С их помощью в Запорожской области были обнаружены и уничтожены несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов ВСУ вместе с находившейся рядом живой силой.

В Минобороны подчеркнули, что такие действия позволили нанести дополнительный урон логистике противника. Применение беспилотных средств обеспечило оперативное выявление целей и точечное поражение техники.

"В результате действий войск беспилотных систем группировки войск "Восток" нарушено снабжения и переброска противника на данном направлении", — отметили в министерстве.

Обстановка на направлении

По информации военного ведомства, удары по опорным пунктам и тыловым объектам ВСУ являются частью системной работы по снижению боевого потенциала противника в Запорожской области. Уничтожение укреплений и техники осложняет организацию обороны и снабжение подразделений на линии соприкосновения.

Минобороны России продолжает информировать о ходе выполнения задач группировкой войск "Восток" на данном направлении, подчёркивая роль артиллерии и беспилотных систем в обеспечении огневого превосходства.

