Как клеить обои: секреты безупречного результата от профессионалов

Обои — один из самых популярных и доступных вариантов отделки стен. Их выбор зависит от стиля, бюджета и функциональности помещения. Правильное клеение обоев — ключ к долговечности и хорошему внешнему виду, и поэтому важно соблюдать технологию поклейки. В этой статье мы расскажем, как выбрать подходящие обои, подготовить стены и клеить обои, чтобы результат был безупречным.

Виды обоев под покраску

1. Бумажные обои

Обои, сделанные из одного или нескольких слоев бумаги. Они могут быть как с рисунком, так и без него.

экологичность, дешевые, легко клеятся, подходят для детских комнат. Минусы: быстро теряют внешний вид, неустойчивы к влаге, быстро выгорают на солнце, не моются.

2. Флизелиновые обои

Флизелин — нетканое полотно из целлюлозы и полимеров, подходящее для жилых помещений.

прочные, устойчивые к механическим повреждениям, можно клеить на старую краску. Минусы: требуют тщательной подготовки стен.

3. Виниловые обои

Виниловые покрытия наносятся на бумажную или флизелиновую основу. Они бывают гладкими, с тиснением или вспененными.

влагостойкие, можно мыть, долговечные. Минусы: не "дышат", могут способствовать образованию плесени в условиях плохой вентиляции.

4. Текстильные обои

Обои из ткани, часто с декоративной отделкой.

придают помещению роскошный вид, хорошо сохраняют тепло и звук. Минусы: трудно чистятся, требуют осторожного ухода, впитывают запахи и влагу.

5. Фотообои

Обои с изображениями, часто с крупными сюжетными рисунками.

помогают сделать акцент на стене, зрительно расширяют пространство. Минусы: трудность в подгонке и монтаже, рискуют надоесть.

6. Жидкие обои

Смесь на целлюлозной основе, которая наносится на стену как штукатурка.

создают рельефное покрытие, не имеют швов, легко восстанавливаются. Минусы: требуют навыков в нанесении и художественного подхода.

7. Стеклообои

Обои из стекловолокна, которые часто используют для армирования и выравнивания стен.

устойчивы к влаге, огнестойкие, долговечные. Минусы: требуют специального клея и осторожности при работе.

Как выбрать обои для поклейки

Фактура и плотность

скрывают дефекты стен, но требуют более тщательной подготовки. Гладкие обои подходят для идеальных стен, но требуют безупречной подготовки поверхности.

Цвет

расширяют пространство, но холодные цвета зрительно отдаляют стены. Темные оттенки могут скрывать дефекты, но делают пространство визуально меньшим.

Как подготовить стены перед поклейкой обоев

1. Удаление старого покрытия

Если на стенах есть старые обои, краска или штукатурка, их нужно удалить с помощью шпателя и воды. Старое покрытие должно быть полностью удалено, чтобы новый клей хорошо закрепился.

2. Шпаклевка и выравнивание

Если стены имеют трещины или неровности, используйте шпаклевку. Для этого лучше всего подходят гипсовые или финишные шпаклевки. После высыхания шпаклевки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой для идеальной гладкости.

3. Грунтовка

Для улучшения адгезии между стеной и обоями необходимо использовать грунтовку. Это также поможет снизить расход клея и сделает поклейку более качественной.

Как клеить обои: пошаговая инструкция

1. Подготовьте необходимое количество обоев

Раскатайте рулоны обоев на полу и измерьте нужную длину для каждой полосы.

Если обои с рисунком, обязательно учтите шаг повторяющегося узора. Это важно для правильного стыка рисунка.

2. Нанесите клей

Для флизелиновых и виниловых обоев клей наносите только на стену, а не на обои.

Для бумажных обоев - клей наносите на саму полосу и сложите полотно намазанной стороной внутрь на 3-5 минут.

3. Приклейка первой полосы

Начинайте с верхнего угла, точно совмещая верхний край с потолком и вертикальную линию разметки.

После приклеивания разглаживайте обои пластиковым шпателем, выгоняя воздух и излишки клея.

4. Стыковка следующих полос

Следующие полосы приклеивайте встык, стараясь не оставлять пробелов.

Убедитесь, что рисунок стыкуется, если это важно.

5. Отрезка лишнего материала

Вырежьте лишнее у основания, вдоль плинтуса, оконных и дверных откосов.

Как красить обои под покраску

1. Подготовка стен

После поклейки обои должны быть тщательно прогрунтованы для выравнивания впитывающей способности. Используйте грунтовку глубокого проникновения.

2. Нанесение краски

для внутренней отделки, так как она хорошо ложится и имеет хорошую стойкость. Используйте половинный класс укрывистости для идеального покрытия и наносите краску в два слоя.

3. Инструменты для покраски

с длинным ворсом, если обои с выраженной фактурой, или с коротким ворсом для гладких обоев. Кисть используется для труднодоступных мест, например, вокруг окон и дверей.

Частые ошибки при поклейке и покраске обоев

Неподготовленные стены: старое покрытие, неровности или загрязнения могут повлиять на качество поклейки. Игнорирование грунтовки: без грунтовки краска ложится неравномерно, а клей может плохо сцепляться с поверхностью. Неиспользование качественного клея: клей должен быть выбран в зависимости от типа обоев. Неправильно колерованная краска: для правильного подбора цвета всегда делайте тестовый выкраск. Нанесение краски на влажные обои: это может привести к отслоению покрытия.

Поклейка обоев — это несложный, но кропотливый процесс, который требует внимания к деталям. Соблюдение правильной технологии и использование качественных материалов обеспечат вам красивую и долговечную отделку стен.