Как не ошибиться с выбором обоев: полное руководство

Выбор обоев — это не только вопрос стиля, но и функциональности. Как избежать распространенных ошибок и выбрать идеальные обои для вашего интерьера?
Цвет обоев может меняться в зависимости от освещения. Обязательно протестируйте образцы при разном свете.
В маленьких помещениях лучше использовать светлые и однотонные обои, а в больших — яркие и насыщенные цвета.
Обои с текстурой могут добавить глубины и интереса в интерьер, но могут быть сложнее в уходе.
Слишком много различных узоров может перегрузить пространство. Старайтесь сочетать однотонные и узорные обои.
Обои должны гармонировать с остальным интерьером. Подбирайте их в соответствии с общим стилем квартиры.
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