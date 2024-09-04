Советы от дизайнеров: как выбрать обои, чтобы квартира заиграла новыми красками

Выбор обоев — это не просто вопрос эстетики, но и важный шаг в создании уюта и гармонии в вашем доме. Ошибки на этом этапе могут испортить атмосферу в квартире.
1. Определите стиль интерьера
Прежде чем отправиться в магазин, подумайте о стиле вашего жилья. Классика, минимализм или эклектика — каждый стиль требует своего подхода к выбору обоев.
2. Учитывайте размеры помещения
Для маленьких комнат лучше выбирать светлые и однотонные обои, которые визуально увеличат пространство. В больших помещениях можно использовать более насыщенные цвета и текстуры.
3. Обратите внимание на материал
Обои бывают бумажные, виниловые, флизелиновые и текстильные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Например, виниловые обои легко моются, а текстильные создают уникальную атмосферу.
Фото: commons.wikimedia.org/Дар Ветер(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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