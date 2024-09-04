Советы от дизайнеров: как выбрать обои, чтобы квартира заиграла новыми красками

Выбор обоев — это не просто вопрос эстетики, но и важный шаг в создании уюта и гармонии в вашем доме. Ошибки на этом этапе могут испортить атмосферу в квартире.

1. Определите стиль интерьера

Прежде чем отправиться в магазин, подумайте о стиле вашего жилья. Классика, минимализм или эклектика — каждый стиль требует своего подхода к выбору обоев.

2. Учитывайте размеры помещения

Для маленьких комнат лучше выбирать светлые и однотонные обои, которые визуально увеличат пространство. В больших помещениях можно использовать более насыщенные цвета и текстуры.

3. Обратите внимание на материал

Обои бывают бумажные, виниловые, флизелиновые и текстильные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Например, виниловые обои легко моются, а текстильные создают уникальную атмосферу.

Фото: commons.wikimedia.org/Дар Ветер(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)