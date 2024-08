Все подробности и новинки обновления Hunt: Showdown 1896, теперь доступного на ПК и консолях

Космические спутники, которые принадлежат государствам Запада, прекратят работать в случае, если страны Организации Североатлантического договора начнут вооружённый конфликт с Российской Федерацией. Такое мнение высказал для YouTube-канала Through the eyes of бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.