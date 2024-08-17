Все подробности и новинки обновления Hunt: Showdown 1896, теперь доступного на ПК и консолях

Hunt: Showdown 1896 теперь доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Hunt: Showdown 1896 официально запущена на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Она заменяет предыдущую Hunt: Showdown, и владельцы оригинальной игры получат бесплатное обновление до новой версии. Обновление включает множество нововведений, благодаря использованию движка CRYENGINE 5.11, который значительно улучшает визуальные эффекты и общую атмосферу игры.

Помимо обновлённого движка, игроки смогут насладиться новыми элементами, такими как Wild Target для охоты и событие Scorched Earth, которое разворачивается в новом биоме - Колорадо. История игры перемещает геймеров во времена Дикого Запада, предлагая им новые виды оружия и возможности для создания альянсов и противостояний..

Для тех, кто хочет попробовать Hunt: Showdown 1896, с 15 по 19 августа проводятся бесплатные выходные на Steam. Игроки смогут исследовать новую карту Колорадо, Mammon's Gulch, с 16 уникальными локациями, расположенными в горных вершинах и шахтах.

В игре появляется новый Wild Target: The Hellborn, существо, сочетающее в себе огонь и плоть, которое можно отследить по его звукам через Dark Sight. Hellborn агрессивно атакует и вызывает угрозу для всех охотников, благодаря своим визгам, которые привлекают внимание других игроков.

Событие Scorched Earth, проходящее с 15 августа по 7 октября, предлагает игрокам узнать больше о Mammon's Gulch и заработать новое снаряжение, боеприпасы и оружие, включая карабин 1865 года, винтовку Infantry 73L со снайперским вариантом, капканы Bear Traps и многое другое.

Кроме того, в Hunt: Showdown 1896 добавлена система еженедельных испытаний и боевой пропуск с бесплатным и премиум-треками, что позволит игрокам разблокировать разнообразные награды в течение события.

Фото: commons.wikimedia.org/ Solomon203 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)