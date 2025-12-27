Обновления больше не главное: LG готовит принципиально новый формат электроники

LG готовит несколько громких премьер к выставке CES 2026, делая ставку не только на телевизоры и геймерские мониторы, но и на совершенно новый для массового рынка формат. Об этом сообщает LG Newsroom, раскрывая детали будущей экспозиции компании, которая пройдет в Лас-Вегасе в начале января.

Подготовка LG к CES 2026

Южнокорейский производитель планирует показать на выставке серию LCD-телевизоров Micro RGB evo, которые позиционируются как самые технологически продвинутые в своем сегменте. Также в программу анонсов войдут новые игровые мониторы линейки UltraGear evo и обновленная серия умной кухонной техники с расширенными функциями искусственного интеллекта.

Однако наибольший интерес вызывает не традиционная электроника, а проект, который выводит LG в сферу персональной робототехники. Компания официально подтвердила, что представит гуманоидного домашнего робота, ориентированного на повседневное использование.

Что известно о роботе CLOiD

LG анонсировала гуманоидного помощника под названием CLOiD. Это робот с двумя руками и десятью пальцами, что сразу указывает на ориентацию на точные и разнообразные манипуляции с предметами. Подробные технические характеристики устройства пока не раскрываются, однако компания обозначила его функциональное назначение.

"Он сможет выполнять широкий спектр домашних дел", — отмечается в материалах LG Newsroom.

По заявлению компании, ключевую роль в работе CLOiD будет играть искусственный интеллект и встроенный в "голову” робота чипсет. Это позволит устройству самостоятельно принимать решения, опираясь на накопленный опыт и текущую обстановку, а не действовать исключительно по заранее заданным сценариям.

Коммуникация и особенности конструкции

Для взаимодействия с человеком CLOiD оснастят комплексом дисплеев, динамиков, камер и датчиков. Такой набор должен обеспечить максимально реалистичную коммуникацию и адаптацию к окружающей среде. Особый акцент LG делает на конструкции рук робота — компания уже опубликовала два изображения, демонстрирующие их внешний вид и предполагаемую функциональность.

Судя по представленным материалам, именно руки с высокой степенью подвижности станут одной из ключевых особенностей CLOiD и позволят выполнять бытовые задачи, требующие точности и аккуратности.

Когда состоится премьера

Выставка CES 2026 пройдет в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Ожидается, что именно там LG впервые продемонстрирует гуманоидного робота публике и раскроет больше подробностей о его возможностях и сценариях применения в домашних условиях.